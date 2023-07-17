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Путін наказав терміново зібрати нараду через атаку на Кримський міст

Юлія Куришко
17 липня 2023, 17:31 оновлено 17 липня, 17:37
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Російське керівництво стурбоване атакою по Кримському мосту та скликає нараду.
Путін наказав терміново зібрати нараду через атаку на Кримський міст
Путін скликає нараду по Кримському мосту / колаж: Главред, скріншот: відео Telegram

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін доручив зібрати нараду 17 липня увечері, щодо ситуації на Кримському мосту.

Про це повідомляє російський Інтерфакс, який цитує прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова. Російський диктатор доручив віце-прем'єру Марату Хуснулліну на місці організувати роботу з проведення ремонтно-відновлювальних робіт на Кримському мосту.

Пєсков розповів, що раніше Путін уже заслухав доповіді Хуснулліна, глави ФСБ Олександра Бортнікова, міністра транспорту Віталія Савельєва і керівника Криму Сергія Аксьонова про наслідки атаки на міст.

відео дня

Атака по Кримському мосту

Нагадаємо, що вночі 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи та впав проліт. Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту зупинено рух - сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю.

У Мережі опубліковали перші кадри після вибухів на Кримському мосту. На під'їзді до Кримського мосту в Краснодарському краї утворилася величезна пробка, в ній коштує понад 1000 автомобілів, пишуть в соціальних Мережах.

У ЗМІ зазначають, що атака на Кримський міст є спецоперацією СБУ і ВМС України. Улюблений міст Путіна нібито атакували за допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити.

Світан назвав, чим могли вдарити по Кримському мосту. За словами військового експерта, вибух стався без оголошення окупантами повітряної тривоги. У зв'язку з цим він не виключив, вибух не був пов'язаний з повітряною атакою.

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