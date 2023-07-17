Заряд з 200 кг вибухівки: Світан назвав, чим могли вдарити по Кримському мосту

Кримський міст могли атакувати надводними безпілотниками, вважає Роман Світан.

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Роман Світан назвав, чим могли атакувати Кримський міст / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот, t.me/vanek_nikolaev

Військовий експерт Роман Світан прокоментував удар по Кримському мосту, в результаті якого обрушилася одна з його секцій.

Найімовірніше, українські війська справді стоять за вибухами на Кримському мосту. Про це він заявив в ефірі "Радіо Свобода".

За словами військового експерта, вибух стався без оголошення окупантами повітряної тривоги. У зв'язку з цим він не виключив, вибух не був пов'язаний з повітряною атакою. За його припущенням, Кримський міст могли атакувати надводними безпілотниками.

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"Швидше за все, це знову спільна робота СБУ і ВМС. У такому тандемі вони вже провели кілька атак надводними безпілотниками по Севастопольській бухті. У нас є такі глісери - безпілотники, один з них може нести 100-200 кг вибухівки. Швидше за все їх було два, їх запускають парами", — додав Світан.

Вибух на Кримському мосту

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 17 липня, окупаційна влада повідомила, про "надзвичайну подію" на Кримському мосту з боку Краснодарського краю, рух по мосту було зупинено.

Зокрема Мінтранс РФ заявив, що "є пошкодження дорожнього полотна на прольотах Кримського мосту. Самі конструкції прольотів знаходяться на своїх опорах".

Пізніше стало відомо про потужному вибуху, що прогримів на Кримському мосту. Повідомляється, що дві людини загинули в результаті падіння прольоту Кримського моста. Ще одна - постраждала. Вибухом було пошкоджено автомобіль з білгородськими номерами.

Атака на Кримський міст є спецоперацією СБУ і ВМС України. Видання РБК-Україна з посиланням на СБУ повідомляє, що до нічного підриву Кримського моста причетна Служба безпеки України і Військово-морські сили.

"Міст атакували за допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але врешті — решт це вдалося зробити", - повідомило джерело.

Як відомо, це вже не перший вибух на Кримському мосту. У жовтні 2022 року міст вже був пошкоджений в результаті вибуху. Сталася детонація вибухівки, яка була закладена у вантажівку. Обвалилася частина дорожнього покриття Кримського мосту.

У засобах масової інформації з'явилися відомості, згідно з якими підрив Кримського мосту-спецоперація СБУ. Офіційно спецслужба такі відомості не підтверджує.

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