УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Заряд з 200 кг вибухівки: Світан назвав, чим могли вдарити по Кримському мосту

Олексій Тесля
17 липня 2023, 11:55 оновлено 17 липня, 14:05
938
Кримський міст могли атакувати надводними безпілотниками, вважає Роман Світан.
Заряд з 200 кг вибухівки: Світан назвав, чим могли вдарити по Кримському мосту
Роман Світан назвав, чим могли атакувати Кримський міст / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот, t.me/vanek_nikolaev

Військовий експерт Роман Світан прокоментував удар по Кримському мосту, в результаті якого обрушилася одна з його секцій.

Найімовірніше, українські війська справді стоять за вибухами на Кримському мосту. Про це він заявив в ефірі "Радіо Свобода".

За словами військового експерта, вибух стався без оголошення окупантами повітряної тривоги. У зв'язку з цим він не виключив, вибух не був пов'язаний з повітряною атакою. За його припущенням, Кримський міст могли атакувати надводними безпілотниками.

відео дня

"Швидше за все, це знову спільна робота СБУ і ВМС. У такому тандемі вони вже провели кілька атак надводними безпілотниками по Севастопольській бухті. У нас є такі глісери - безпілотники, один з них може нести 100-200 кг вибухівки. Швидше за все їх було два, їх запускають парами", — додав Світан.

Вибух на Кримському мосту

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 17 липня, окупаційна влада повідомила, про "надзвичайну подію" на Кримському мосту з боку Краснодарського краю, рух по мосту було зупинено.

Зокрема Мінтранс РФ заявив, що "є пошкодження дорожнього полотна на прольотах Кримського мосту. Самі конструкції прольотів знаходяться на своїх опорах".

Пізніше стало відомо про потужному вибуху, що прогримів на Кримському мосту. Повідомляється, що дві людини загинули в результаті падіння прольоту Кримського моста. Ще одна - постраждала. Вибухом було пошкоджено автомобіль з білгородськими номерами.

Атака на Кримський міст є спецоперацією СБУ і ВМС України. Видання РБК-Україна з посиланням на СБУ повідомляє, що до нічного підриву Кримського моста причетна Служба безпеки України і Військово-морські сили.

"Міст атакували за допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але врешті — решт це вдалося зробити", - повідомило джерело.

Як відомо, це вже не перший вибух на Кримському мосту. У жовтні 2022 року міст вже був пошкоджений в результаті вибуху. Сталася детонація вибухівки, яка була закладена у вантажівку. Обвалилася частина дорожнього покриття Кримського мосту.

У засобах масової інформації з'явилися відомості, згідно з якими підрив Кримського мосту-спецоперація СБУ. Офіційно спецслужба такі відомості не підтверджує.

Більше новин:

Кримський міст Роман Світан
Реклама

Головне за день

РФ доведеться піти з 2 регіонів, якщо Кримський міст серйозно пошкоджено - Ягун

РФ доведеться піти з 2 регіонів, якщо Кримський міст серйозно пошкоджено - Ягун

13:42 Україна
Безшумний водний дрон вели по супутнику: експерти про атаку на Кримський міст

Безшумний водний дрон вели по супутнику: експерти про атаку на Кримський міст

13:24 Україна
Заряд з 200 кг вибухівки: Світан назвав, чим могли вдарити по Кримському мосту

Заряд з 200 кг вибухівки: Світан назвав, чим могли вдарити по Кримському мосту

11:55 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:42

РФ доведеться піти з 2 регіонів, якщо Кримський міст серйозно пошкоджено - Ягун

13:33

Остаточно попрощався з мирним життям: Козловський закінчив бойову підготовку

13:24

Безшумний водний дрон вели по супутнику: експерти про атаку на Кримський міст

12:31

Favbet Foundation передав саперам ЗСУ позашляховик Ford Ranger

12:31

У Путіна зажурилися через вибухи на Кримському мосту і мріють про "перемогу"

У Путіна 4 двійника, росіян зможуть обманювати ще 15 років - ПоповУ Путіна 4 двійника, росіян зможуть обманювати ще 15 років - Попов
12:30

"Бункерний" може натиснути на кнопку": психолог оцінив ризик ядерного удару РФВідео

12:28

"Підривати будинки та їхніх родичів": Медведєв істерить через Кримський міст

12:27

Чоловік заради жарту зробив дітям ДНК-тест, але розкрив таємницю 17-річної давності

12:26

Що сталося на Кримському мостуПогляд

Реклама
12:24

Як тільки з городу: як заморожувати петрушку на зиму

12:17

"Не всі сприймають": Дорофєєва відповіла на хейт через весілля з Кацуріним

12:08

Верховний Суд визнав незаконними дії рейдерів-кредиторів щодо холдингу GNT актуально

11:55

Заряд з 200 кг вибухівки: Світан назвав, чим могли вдарити по Кримському мосту

11:49

Ретроградна Венера 23 липня - 4 вересня: Овнам - курортний роман, Близнюкам - повернення боргів

11:28

Кримський міст: а де Storm Shadow?Погляд

11:08

Символ режиму Путіна не витримав: у СБУ прокоментували вибух на Кримському мосту

11:07

Від "Бункерного" до "Говоруна": експерт назвав двійників Путіна і їх відмінностіВідео

11:02

Дивовижна оптична ілюзія: лише одиниці знайдуть особливий кавун за 10 секунд

10:57

Абанк дарує до 100 грн всім клієнтам, які відкриють картку "АТБ" новости компании

10:37

Сили оборони України за тиждень звільнили від окупантів майже 18 кв. км територій

Реклама
10:27

Пілоти Повітряних сил ЗСУ вирушать на навчання F-16: Ігнат розповів деталі

10:14

"Схожий на гідроцикл з вибухівкою": несподівана версія удару по Кримському мосту

10:05

Облітатимуть вас стороною: як легко позбутися ос

09:55

"Знову міст пішов поспати": в СБУ відреагували на "бавовну" в окупованому Криму

09:36

"Знову утремося і потерпимо": у Росії істерика через вибухи на Кримському мосту

09:26

Яскравий спалах і потужний гуркіт: з'явилося відео вибуху на Кримському мостуВідео

08:53

Атака на Кримський міст є спецоперацією СБУ і ВМС України - ЗМІ

08:45

Гороскоп на завтра 18 липня 2023: Дівам - знак від Всесвіту, Ракам треба вихідний

08:32

Хто і навіщо влаштував "бавовну" на Кримському мосту: Братчук заявив про провокацію, в ГУР - мовчать

08:13

Вибухи на Кримському мосту: опубліковані перші кадриВідео

07:24

Байден схвалив тренування українських пілотів на F-16 - Салліван

06:42

Ми рано почали святкувати перемогуПогляд

06:29

На Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт: що відомоВідео

06:26

Чи можемо ми програти війну? ТакПогляд

05:00

Як сказати українською "насильно мил не будешь": Авраменко дав геніальну відповідьВідео

04:00

Яке сьогодні свято 17 липня: кого потрібно привітати в цей день

03:10

Даша Астаф'єва розкрила нові подробиці про загадкового коханця

02:40

"Не звільнення територій": Світан назвав перше завдання української армії

02:05

Яку підгодівлю люблять кавуни та дині: люди розкрили секрет неймовірного врожаю

01:48

Продюсер "Голосу країни" розсекретив, коли насправді Дорофєєва вийшла заміж

Реклама
01:35

Світан пояснив, чи зможуть ЗСУ без західних літаків вийти на кордони 1991-го

00:38

Дмитро Кулеба вперше заговорив про своє нове кохання

00:22

Запаморочлива оптична ілюзія: лише геній знайде олівець за 5 секунд

16 липня, неділя
23:29

Трамп зібрався закінчити війну в Україні за один день і поділився дивним планом

23:19

Українська співачка Луна повідомила про вагітність і показала круглий животик

23:07

Україна може обміняти території на вступ до НАТО - Арестович

22:24

Ридала навзрид і впала на коліна: син військовий раптово повернувся до мами з фронтуВідео

22:00

Інструктори із ФРН здивували наповал українських військових своєю дивною порадою

21:38

У США закінчуються боєприпаси, на їх поповнення підуть роки - Білий дім

20:54

Путіністка Дана Борисова збільшила своїй 15-річній дочці губи

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти