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Путін відмовився грати в хокей після чуток про операцію - Daily Star

15 грудня 2022, 13:56
Путін не прийде на традиційну гру в хокей аматорської ліги на Красній площі. У російського диктатора підозрюють серйозну хворобу, кажуть журналісти.
Путін, Хокей
Путін відмовився грати в хокей після чуток про операцію - Daily Star / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін відмовився брати участь в хокейному матчі створеної ним ще в 2011 році аматорської ліги. Про це повідомляє британське видання Daily Star.

Як кажуть експерти, ще одна відмова з'являтися на публіці всерйоз посилить чутки про його здоров'я. Те, що російський диктатор не буде присутній на заході на Червоній площі в Москві підтвердив його прессекретар Дмитро Пєсков.

Три дні тому, 12 грудня, він оголосив, що Путін пропустить свою підсумкову річну пресконференцію. Цілком ймовірно, кажуть експерти, таке рішення диктатора пов'язане з бажанням уникати питань про невдалу війну, яку Росія розв'язала проти України.

Причому підсумкова пресконференція російського диктатора була скасована вперше за десятиліття. До цього Путін відклав "пряму лінію" — імітацію розмову з простими росіянами в прямому ефірі. Мабуть, причини скасування ті ж, що і у скасування пресконференції.

Як пишуть журналісти, все вищеописане всіляко підживлює чутки – мовляв, Путін боїться пильної уваги до того, як він веде бойові дії, а також до того, що він недостатньо здоровий, щоб витримати тривале перебування в прямому ефірі.

Путін хворий - що відомо

Під час візиту президента країни-агресора Росії Володимира Путіна до Ірану господареві Кремля нездужав. Йому знадобилося чотири рази "відпочити" в присутності медичного працівника.

У Кремлі заявили, що Путін захворів в ході візиту в Тегеран. Нібито господар Кремля "трошки застудився" через спеку і роботи кондиціонерів.

За даними ЗМІ, в ніч з 22 на 23 липня Путіну знадобилася термінова медична допомога. Він скаржився на сильну нудоту.

Раніше ЗМІ писали з посиланням на джерела в розвідці, що президент країни-агресора Володимир Путін впав у кому нібито після невдалої операції.

Інші новини:

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