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Путін хворий психічно: лікар назвав явні ознаки марення та параної у російського диктатора

13 червня 2022, 12:32

Перебіг хвороби Володимира Путіна погіршується, а маячні ідеї господаря Кремля стають все масштабнішими.

Путін хворий
Путін хворий - психіатр назвав симптоми / колаж фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін демонструє явні ознаки параноїдальної поведінки.

Як розповів у коментарі виданню Апостроф київський лікар-психіатр Антон Михайлов, ознаками проблем Путіна з психікою є величезної довжини стіл для переговорів з іноземними лідерами або нібито зустріч господаря Кремля з жінками-пілотами і стюардесами, відео з якої було змонтовано.

Про діагноз Путіна також свідчать його ідеї про "русскій мір" і захоплення всієї Європи, які починалися з "відновлення" Росії, "об'єднання братніх народів" і далі перетворилися на ідеї знищення цих народів і держав.

"У систему марення вбудувалися малограмотні російські чиновники і представники дипломатичного корпусу, які, озброївшись ідеями психічно хворої людини, копіюють його слова і навіть неадекватну поведінку на світовій арені. В сумі всі ознаки можуть говорити про параноїдальний розлад особистості (Путіна - ред.) з перебігом, що погіршується, коли маячні ідеї стають все масштабнішими", - сказав психіатр.

За словами лікаря, в перспективі такі ідеї стають все менш адекватними. У випадку Путіна це вже відбувається, оскільки президент РФ фактично розв'язав світову війну.

Зазначимо, днями президент Росії Володимир Путін порівняв себе з російським імператором Петром I.

Путін хворий - що відомо

Президент Росії Володимир Путін страждає небезпечним захворюванням. Медики виявили у нього рак крові, пише британське видання The Mirror з посиланням на розмову з олігархом, який має тісні зв'язки з владою РФ.

Ексглава британської розвідки Крістофер Стіл, який раніше керував відділом Росії в МІ-6 в Лондоні, також вважає, що Путін дійсно серйозно хворий, однак поки незрозуміло, яка саме це хвороба.

На початку червня журналістам стало відомо, що Путіна готують до операції. Її планують провести в Національному медичному Дослідницькому центрі онкології ім. Блохіна, який розташований в Москві. За даними ЗМІ, у президента РФ діагностували рак підшлункової залози. Хвороба прогресує. Операція якщо і продовжить життя Путіна, то ненадовго. На думку джерел, мова йде максимум про 3-4 місяці.

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