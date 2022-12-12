Путін впав зі сходів і пошкодив куприк - британські ЗМІ

Диктатор Росії Володимир Путін буквально недавно впав зі сходинок на сходах. І тепер його нібито очікує нова хірургічна операція. Про це повідомляє популярний британський таблоїд Daily Star.
За даними журналістів – Путін впав зі сходів і пошкодив куприк. Тепер йому нібито належить пройти через операцію на товстій кишці.
Цікаво, що кремлівські чиновники спростовували інформацію про інцидент, проте британське видання стверджує, що падіння все-таки відбулося.
"Однак, як би їм не хотілося приховати правду, джерела в Кремлі стверджують, що з тих пір президент Росії відчуває певний дискомфорт і незручності. Тому змушений звернутися за хірургічною допомогою", — кажуть британці.
Крім того, журналісти відзначили – Путін під час недавнього саміту Євразійського економічного союзу в Бішкеку (Киргизстан) насилу піднімався по сходах. Також біля нього постійно маячив охоронець з чорною валізою в руці. У Daily Star відзначають - цілком ймовірно, Путін всерйоз посилив заходи безпеки через небезпеку замахів.
Путін хворий - що відомо
Під час візиту президента країни-агресора Росії Володимира Путіна до Ірану господареві Кремля нездужав. Йому знадобилося чотири рази "відпочити" в присутності медичного працівника.
У Кремлі заявили, що Путін захворів в ході візиту в Тегеран. Нібито господар Кремля "трошки застудився" через спеку і роботи кондиціонерів.
За даними ЗМІ, в ніч з 22 на 23 липня Путіну знадобилася термінова медична допомога. Він скаржився на сильну нудоту.
Раніше ЗМІ писали з посиланням на джерела в розвідці, що президент країни-агресора Володимир Путін впав у кому нібито після невдалої операції.
Астролог Влад Росс прогнозує, що серпень 2022 року стане найнебезпечнішим місяцем для президента РФ Володимира Путіна в плані здоров'я. Фахівець не виключає, що його самопочуття може різко погіршитися, а крісло під російським диктатором остаточно розхитається.
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