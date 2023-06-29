"Путін ослаблений": Шольц оцінив вплив змови Пригожина на диктатора РФ

Позиції Путіна не такі сильні, як він стверджує, вважає канцлер. При цьому Шольц не зміг відповісти, чи хоче він відсторонення від влади господаря Кремля.

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Олаф Шольц не зміг сказати, чи хоче від відсторонення Путіна від влади / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що військовий заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина послабив російського диктатора Володимира Путіна.

За його словами, позиції Путіна не такі сильні, як він стверджує.

"Я вважаю, що він ослаблений, тому що це показує, що автократичні структури, владні структури дали тріщину і що він аж ніяк не сидить так міцно в сідлі, як він продовжує всюди стверджувати", - сказав Шольц в інтерв'ю німецькому виданню ARD.

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Канцлер заявив, що ситуація в Росії залишається напруженою, і що Німеччина буде діяти обережно.

"Росія - ядерна держава. Тому ми завжди повинні уважно дивитися, коли виникають небезпечні ситуації, а це - небезпечна ситуація", – сказав він.

Щольц не став коментувати питання про те, чи вважав би він бажаним відсторонення Путіна від влади.

"Зрештою, ми не знаємо, чи прийде хтось кращий або гірший після Путіна", - сказав Шольц.

За словами німецького канцлера, Німеччина підтримує Україну, щоб вона могла захистити себе, але "метою підтримки України не є зміна режиму в Росії".

"Я не хочу брати участь в будь-яких спекуляціях щодо того, як довго він (Путін, - ред.) перебуватиме при владі. Це може бути довго, а може бути коротко, ми не знаємо", – сказав він.

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено".

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово вирішив зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

27 червня стало відомо, що до Білорусі прилетів літак ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Telegram-канал СВР писав, що Пригожин нібито зробив пропозицію Лукашенку забезпечити захист від можливих посягань на територіальну цілісність з боку нинішнього російського керівництва, але чіткої відповіді не отримав.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що військові Білорусі отримають від "вагнерівців" "цінний досвід".

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