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Для Путіна 2024-й стане останнім роком при владі - Золотарьов

Андрій Ганчук
29 червня 2023, 04:30
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Директор Кремля Володимир Путін може зміцнити свою владу, якщо зачистить незадоволених, проте це буде лише тимчасовим заходом, вважає Андрій Золотарьов.
Путін, Золотарьов
Верхівки в Росії можуть вирішити, що Путін не стане президентом наступного року - політолог / колаж Главред, фото

Тривалість перебування Володимира Путіна при владі в країні-агресорі Росії залежить від того, які будуть зроблені висновки після військового заколоту Пригожина. Вже наступний, 2024-рік, може стати для нього останнім у Кремлі, оскільки верхівки здатна зважитися на зміну глави держави. Про це заявив український політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що вже в 2024-му році президентські вибори можуть завершитися для Путіна сюрпризом. Зараз він може зміцнити свою владу, але це лише тимчасово.

"Все буде залежати від того, які висновки з цього будуть зроблені. Потенційно Путін може зміцнити своє становище, якщо повністю зачистить потенційно незадоволених, але тимчасово. Тому в перспективі вже 2024 рік, рік президентських виборів у РФ, може піднести Путіну неприємний сюрприз", - зазначив Золотарьов.

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За його словами, наступний рік може стати останнім для Путіна при владі, оскільки верхівка, ймовірно, захоче кимось його замінити.

"Колективний Путін може дійти висновку про необхідність рокіровки", - підкреслив Андрій Золотарьов.

Військовий заколот Пригожина в Росії

Ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин 23 червня сказав, що кадрові окупанти Міноборони РФ завдали удару по тилу вагнерівців. Після цього він оголосив про похід 25-тисячного угруповання Вагнер на Москву.

Наступного дня, 24 червня, ПВК Вагнер взяла під контроль Ростов-на-Дону і всі військові об'єкти в місті. Бунтівники збивали вертольоти ВКС РФ, які наносили по них удари.

Після цього ПВК Вагнер колонами пішла в наступ на Москву. Однак до столиці найманці Пригожина не доїхали. В результаті перемовин, які вів директор Білорусі Лукашенко, Пригожин вирішив розгорнути колони і повернув їх у польові табори.

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