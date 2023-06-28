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Байден назвав Путіна "ізгоєм у всьому світі" та натякнув на його програш у війні

Юлія Куришко
28 червня 2023, 20:49 оновлено 28 червня, 20:51
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Після військового бунту Пригожина із "вагнерівцями" Путін ослаб, вважає Байден.
Байден назвав Путіна 'ізгоєм у всьому світі' та натякнув на його програш у війні
Байден назвав Путіна "слабаком" / колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот: відео Telegram

Американський президент Джо Байден вважає, що російський диктатор Володимир Путін "однозначно" ослабнув після спроби заколоту "вагнерівців".

Про це Байден розповів під час зустрічі з журналістами в середу, відповідаючи на питання журналістів, передає CNN.

"Він програє війну у своїй країні. Він став ізгоєм у всьому світі. І це не тільки НАТО, не тільки Європейський Союз, це Японія", - додав Байден.

відео дня

На повторне запитання, чи слабший Путін сьогодні, якщо порівняти з минулим тижнем, Байден відповів: "Знаю, що це так".

Військовий бунт "Вагнера"

Нагадаємо, що у Росії Пригожин влаштовував держпереворот. Євген Пригожин заявив, що російські військові за наказом Шойгу обстріляли тиловий табір "вагнерівців".

Пригожин захопив військові об'єкти Ростова. Євген Пригожин окремо вийшов в ефір в соцмережах і заявив, що всі військові об'єкти Ростова-на-Дону контролює ПВК "Вагнера".

Пригожин зупинив наступ на Москву і розвертає колони "вагнерівців". Пресслужба президента Білорусі раптово заявив, що Лукашенко нібито умовив ватажка "вагнерівців" зупинитися.

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