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Пригожин у Білорусі може бути небезпечним: експерт назвав два головних сценарії

Андрій Ганчук
28 червня 2023, 19:37 оновлено 28 червня, 19:41
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Ватажок ПВК Вагнер Пригожин буде або тісно співпрацювати з Лукашенком, або перечекає час, поки з ним намагаються звести рахунки, вважає Андрій Золотарьов.
Олександр Лукашенко, Євген Пригожин
Пригожин може посилити військову складову режиму Лукашенка в Білорусі - Золотарьов / Колаж: Главред, фото: скріншот

Після прибуття до Білорусі керівник ПВК Вагнера Євген Пригожин може не отримати жодного простору для маневру через потенційну загрозу владі Олександра Лукашенка. Однак сам Лукашенко може використати Вагнер для посилення своєї військової складової, щоб змінити баланс на кордонах з Україною, Польщею та Литвою. Тоді Києву, Варшаві та Вільнюсу доведеться посилювати там свої позиції. Про це заявив політолог, керівник аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Пригожин у Білорусі або буде скутий в діях режимом Лукашенка, або буде працювати на Мінськ. І тоді Україна, Польща і Литва зіткнутися з необхідністю посилювати кордони.

"Тут є два варіанти. Перший - Лукашенко буде дуже обережним, і не дасть Пригожину розвернутися в Білорусі, оскільки він вже бачив, на що той здатний. Другий - Лукашенко спробує за рахунок "Вагнера" посилити свою силову складову і змінить баланс на північному кордоні України, кордонах з Польщею і Литвою. А ця постійна загроза може зажадати додаткових ресурсів і сил, щоб її купірувати, що буде змушувати нервувати Київ, Варшаву і Вільнюс", - зазначив Золотарьов.

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За його словами, також не можна виключати, що Пригожин і бунтівники Вагнер просто тимчасово перечекають у Білорусі, поки з ними намагаються звести рахунки у Росії.

"Як він буде діяти, ми побачимо вже найближчим часом, тобто чи буде Лукашенко щільно співпрацювати з Пригожиним або Білорусь стане просто місцем, де частина "вагнерівців" з Пригожиним пересидять час, коли з ними можуть спробувати звести рахунки", - підкреслив Андрій Золотарьов.

Військовий заколот Пригожина в Росії

Ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин 23 червня зробив заяву, в якій звинуватив Міноборони окупантів РФ у ракетному ударі по тилових позиціях вагнерівців. У відповідь він оголосив про похід свого угруповання в 25 тисяч військ на Москву.

Вже 24 червня Вагнер взяв під контроль Ростов-на-Дону та всі військові об'єкти, включаючи Південний військовий округ. Бунтівники збили декілька вертольотів Збройних сил РФ, які намагалися завдати по них ударів.

Далі Пригожин відправив колони ПВК Вагнера на Москву, однак вони не дійшли до столиці країни-агресора, оскільки лідер бунтівників вирішив їх розгорнути за підсумками перемовин з директором Білорусі Лукашенком. Після цього Пригожин відправився до Мінська.

Інші новини:

Олександр Лукашенко Євген Пригожин Андрій Золотарьов новини Білорусі
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