"Путін звинуватив Лукашенка у змові": у Мережі розкрили деталі сварки двох диктаторів

Володимира Путіна нібито сильно розлютив той факт, що дрони безперешкодно подолали повітряний простір Республіки Білорусь та досягли Пскова.

https://glavred.net/world/putin-obvinil-lukashenko-v-sgovore-v-seti-raskryli-detali-ssory-dvuh-diktatorov-10497115.html Посилання скопійоване

Лукашенко і Путін обговорили атаку на аеродром в Пскові / Колаж: Главред, фото: скріншот

Російському диктатору Володимиру Путіну доповіли про нічну атаку дронів на військовий аеродром у Пскові, що дуже розлютило господаря Кремля. Як пише Telegram-канал Генерал СВР, який часто ділиться інсайдами, Путін терміново зідзвонився з білоруським самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

"Ще з ранку президенту доповіли, що понад двадцять безпілотних літальних апаратів, які брали участь у нічній атаці на аеродром у Пскові, нібито запущені з території України, безперешкодно подолали повітряний простір Республіки Білорусь. Це дійсно сильно розлютило Путіна і він вимагав з'єднати його з Лукашенком", - йдеться у повідомленні.

За даними каналу, під час телефонної розмови "Путін почав висловлювати претензії та звинувачувати Лукашенка мало не в змові з українською стороною, але натрапив на бурю обурення".

відео дня

"Лукашенко емоційно заявив, що його оббрехали, і що нічого подібного не було і бути не могло, що він не просто перший, але і єдиний друг і брат російському президенту і ніколи не допустив би нічого подібного, а винні у всьому, на думку Олександра Григоровича, російські військові і ФСБ, які проспали атаку, і тепер все скидають на нього. Путін не став розвивати конфлікт і отримав від Лукашенка під кінець розмови матірну критику Дмитра Медведєва, В'ячеслава Володіна, Сергія Шойгу та Михайла Мішустіна. В результаті Путін завершив розмову ще більш засмученим, ніж її починав", - пише Генерал СВР.

Атака дронів на Псковський аеродром вночі 30 серпня

У ніч на 30 серпня у низці міст РФ пролунали вибухи. Під удар потрапив військовий аеродром у Пскові.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили знищення чотирьох російських військово-транспортних літаків Іл-76 під час нічної атаки безпілотників на Псков.

Авіаексперт Валерій Романенко заявив, що по аеродрому в російському Пскові могли вдарити БПЛА UJ-22 або дрони типу "Бобер".

ЗМІ показали перші супутникові знімки аеродрому в Пскові після нічної атаки.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.