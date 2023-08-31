"Путін звинуватив Лукашенка у змові": у Мережі розкрили деталі сварки двох диктаторів

Російському диктатору Володимиру Путіну доповіли про нічну атаку дронів на військовий аеродром у Пскові, що дуже розлютило господаря Кремля. Як пише Telegram-канал Генерал СВР, який часто ділиться інсайдами, Путін терміново зідзвонився з білоруським самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.
"Ще з ранку президенту доповіли, що понад двадцять безпілотних літальних апаратів, які брали участь у нічній атаці на аеродром у Пскові, нібито запущені з території України, безперешкодно подолали повітряний простір Республіки Білорусь. Це дійсно сильно розлютило Путіна і він вимагав з'єднати його з Лукашенком", - йдеться у повідомленні.
За даними каналу, під час телефонної розмови "Путін почав висловлювати претензії та звинувачувати Лукашенка мало не в змові з українською стороною, але натрапив на бурю обурення".
"Лукашенко емоційно заявив, що його оббрехали, і що нічого подібного не було і бути не могло, що він не просто перший, але і єдиний друг і брат російському президенту і ніколи не допустив би нічого подібного, а винні у всьому, на думку Олександра Григоровича, російські військові і ФСБ, які проспали атаку, і тепер все скидають на нього. Путін не став розвивати конфлікт і отримав від Лукашенка під кінець розмови матірну критику Дмитра Медведєва, В'ячеслава Володіна, Сергія Шойгу та Михайла Мішустіна. В результаті Путін завершив розмову ще більш засмученим, ніж її починав", - пише Генерал СВР.
Атака дронів на Псковський аеродром вночі 30 серпня
У ніч на 30 серпня у низці міст РФ пролунали вибухи. Під удар потрапив військовий аеродром у Пскові.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили знищення чотирьох російських військово-транспортних літаків Іл-76 під час нічної атаки безпілотників на Псков.
Авіаексперт Валерій Романенко заявив, що по аеродрому в російському Пскові могли вдарити БПЛА UJ-22 або дрони типу "Бобер".
ЗМІ показали перші супутникові знімки аеродрому в Пскові після нічної атаки.
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