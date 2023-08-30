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"Пригожин живий та зателефонував Путіну": у Мережі розкрили, де зараз ватажок ПВК

Анна Ярославська
30 серпня 2023, 11:28 оновлено 30 серпня, 11:38
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Похорон Пригожина і його заступника у ПВК "Вагнера" Чекалова нібито були "спецоперацією", яка нібито пройшла "за затвердженим секретним планом".
Пригожин, Путін
Пригожин нібито живий і навіть зідзвонився з Путіним / Колаж: Главред, фото: скріншот

У вівторок, 29 серпня, в Санкт-Петербурзі на Пороховському цвинтарі пройшла закрита церемонія поховання ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який загинув під час аварії літака в Тверській області. Як писали росЗМІ, його поховали поруч з могилою батька. 30 серпня Telegram-канал Генерал СВР, який який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ і часто ділиться інсайдами з Кремля, заявив, що Пригожин живий та здоровий і навіть провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Пригожин живий чи ні?

Канал називає похорон Пригожина і його заступника в ПВК "Вагнера" Чекалова "спецоперацією", яка нібито пройшла "за затвердженим вранці секретним планом, і жодних проблем з його реалізацією не було".

Крім того, генерал СЗР стверджує, що Путін зв'язався по відеозв'язку з "покійним".

відео дня

"Пригожин живий і цілком здоровий, перебуваючи в одній заокеанській країні, провів двадцятихвилинну розмову з Путіним, в якій вони ще раз і остаточно обговорили умови переділу власності та сфер впливу, а також передачі справ за всіма видами діяльності ПВК "Вагнера" і структур Євгена Пригожина", - йдеться в повідомленні.

"Президент і колишній глава ПВК "Вагнера" підтвердили взяті на себе раніше зобов'язання. Судячи з теплого закінчення бесіди, обидва залишилися задоволені фіналом спільної історії", - додали на каналі.

Видання Daily Mail також писало, що Пригожин живий. Журналісти посилалися на російського політолога, колишнього професора Московського інституту міжнародних відносин Валерія Солов'я.

За даними ЗМІ, ватажок ПВК "Вагнер" планує помститися російському диктатору Володимиру Путіну за те, що той убив його двійника.

Смерть Пригожина в Росії

23 серпня в Росії впав літак з Пригожиним - керівником бойовиків ПВК Вагнер. Всі, хто знаходився на борту, загинули. У РФ сказали, що в літаку перебував сам Пригожин і його соратники, серед яких – Дмитро Уткін.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни вважають, що Путін "майже напевно" наказав убити Пригожина. На думку фахівців, тепер майбутнє бойовиків ПВК "Вагнер" під великим питанням.

У Кремлі зробили заяву про загибель Пригожина. Так, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль непричетний до аварії літака з Пригожиним і його соратниками.

Похорон Пригожина в РФ

У Росії засекретили час і місце поховання ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина. У Кремлі офіційно підтвердили, що президент Путін не планує відвідувати захід.

У пресслужбі Пригожина повідомили, що прощання з ним відбулося в закритому форматі. Поховали його на Порохівському цвинтарі поруч з могилою батька. На церемонії були присутні лише рідні та друзі. Військових почестей Пригожину не надавали.

Російський канал Shot опублікував фото нібито могили Пригожина на Прохоровському цвинтарі в Санкт-Петербурзі.

Фото нібито могили Пригожина на Прохоровському кладовищі в Санкт-Петербурзі.
Фото нібито могили Пригожина на Прохоровському цвинтарі в Санкт-Петербурзі. / Shot

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк саркастично назвав ситуацію з Євгеном Пригожиним "бездоганною".

"Навіть після демонстративного вбивства "вагнерівця" в небі над Твер'ю російський диктатор панічно боїться справжніх масових протестів. Боїться пам'яті, розмов, сумнівів, порівнянь. Боїться репутаційного обнулення. Боїться своїх "героїв", нав'язливо розчиняючи їх у невідомості", - написав радник ОПУ.

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новини Росії Володимир Путін Євген Пригожин ПВК Вагнер
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