ГУР - про потужний удар БПЛА по Росії: повністю знищено чотири Іл-76

Чотири транспортні літаки російських окупантів Іл-76 знищені на аеродромі в Пскові і відновленню не підлягають, сказав речник ГУР МО Андрій Юсов.

https://glavred.net/ukraine/gur-o-moshchnom-udare-bpla-po-rossii-polnostyu-unichtozheny-chetyre-il-76-10496869.html Посилання скопійоване

На аеродромі в Пскові пошкоджено ще декілька літаків Іл-76 - ГУР (ілюстративне фото) / Колаж: Главред, фото: соцмережі, Вікіпедія

Чотири транспортні літаки Іл-76, які перевозять сили та засоби окупаційної армії агресора Росії, повністю знищені на аеродромі в Пскові. Відновленню вони не підлягають. Ще декілька таких же літаків отримали пошкодження. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Як повідомляє УНІАН, речник ГУР підтвердив інформацію, згідно з якою на аеродромі Пскова в Росії було уражено чотири транспортних літаки Іл-76.

За його словами, відновленню літаки не підлягають. Також було пошкоджено ще декілька таких транспортників.

відео дня

"Відомо про знищення чотирьох транспортних літаків Іл-76, які використовуються для перевезення ворожих сил і засобів, особового складу і техніки. Тобто, вони не підлягають відновленню. І ще декілька одиниць Іл-76 отримали пошкодження. Інформація перевіряється", - підкреслив Андрій Юсов.

Вибухи в Росії

У ніч на 30 серпня в Росії прогриміли потужні вибухи. Було гучно в Пскові, Рязані, Брянську, Московській, Орловській і Калужанській областях. У Міністерстві оборони окупантів заявили, що центральна і південно-західна частина країни атакована безпілотниками.

Повідомлялося, що дрони атакували військовий аеродром у Пскові. Пролунало щонайменше три вибухи. За даними пропагандистів, було пошкоджено чотири транспортних літаки Іл-76.

Згідно з супутниковими знімками, літаки на аеродроми були розставлені щільно і без укриттів. Тому пошкоджених транспортників може бути ще більше.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.