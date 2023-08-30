ГУР - про потужний удар БПЛА по Росії: повністю знищено чотири Іл-76

Чотири транспортні літаки Іл-76, які перевозять сили та засоби окупаційної армії агресора Росії, повністю знищені на аеродромі в Пскові. Відновленню вони не підлягають. Ще декілька таких же літаків отримали пошкодження. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
Як повідомляє УНІАН, речник ГУР підтвердив інформацію, згідно з якою на аеродромі Пскова в Росії було уражено чотири транспортних літаки Іл-76.
За його словами, відновленню літаки не підлягають. Також було пошкоджено ще декілька таких транспортників.
"Відомо про знищення чотирьох транспортних літаків Іл-76, які використовуються для перевезення ворожих сил і засобів, особового складу і техніки. Тобто, вони не підлягають відновленню. І ще декілька одиниць Іл-76 отримали пошкодження. Інформація перевіряється", - підкреслив Андрій Юсов.
Вибухи в Росії
У ніч на 30 серпня в Росії прогриміли потужні вибухи. Було гучно в Пскові, Рязані, Брянську, Московській, Орловській і Калужанській областях. У Міністерстві оборони окупантів заявили, що центральна і південно-західна частина країни атакована безпілотниками.
Повідомлялося, що дрони атакували військовий аеродром у Пскові. Пролунало щонайменше три вибухи. За даними пропагандистів, було пошкоджено чотири транспортних літаки Іл-76.
Згідно з супутниковими знімками, літаки на аеродроми були розставлені щільно і без укриттів. Тому пошкоджених транспортників може бути ще більше.
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