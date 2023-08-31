Пошкоджено два Іл-76: у Мережі показали перші супутникові знімки аеродрому в Пскові

Пошкодження російських літаків підтвердив авіаексперт Анатолій Храпчинський.

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На аеродромі Пскова пошкоджено щонайменше два літаки Іл-76 / Колаж: Главред, фото: соцмережі , facebook.com/corruption.schemes

У ніч на 30 серпня у низці міст РФ пролунали вибухи. Під удар потрапив військовий аеродром у Пскові. ЗМІ показали перші супутникові знімки аеродрому після нічної атаки.

На знімках Planet Labs видно, що пошкоджено щонайменше 2 літаки типу Іл-76, пишуть Схеми.

Супутниковий знімок аеродрому в Пскові / Фото: facebook.com/corruption.schemes

Супутниковий знімок аеродрому в Пскові / Фото: facebook.com/corruption.schemes

Супутниковий знімок аеродрому в Пскові / Фото: facebook.com/corruption.schemes

Після аналізу супутникових знімків пошкодження літаків підтвердив авіаексперт Анатолій Храпчинський.

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"На супутниковому знімку ми бачимо, що пошкоджена поверхня у крил, найімовірніше, дронами намагалися влучити у паливні баки, які знаходяться в тій частині літака. Але і це все одно виведення літака на капітальний ремонт, який займе не менше 2-3 місяців", - сказав експерт.

Також біля одного з літаків можна помітити два червоних автомобіля, які схожі на пожежні машини. Їх могли залучити до гасіння пожежі.

Зазначається також, що літаки з цього аеродрому використовує 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія армії РФ. Вона ж - "Псковська дивізія", одна з тих, що брала участь у захопленні Бучі на початку повномасштабного вторгнення. Цей тип літаків постійно базується на аеродромі Пскова.

Атака дронів на Псковський аеродром вночі 30 серпня

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили знищення чотирьох російських військово-транспортних літаків Іл-76 під час нічної атаки безпілотників на Псков.

Авіаексперт Валерій Романенко заявив, що по аеродрому в російському Пскові могли вдарити БПЛА UJ - 22 або дрони типу "Бобер".

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