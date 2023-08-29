Усунення Путіна: експерт розкрив ймовірний сценарій бунту силовиків у РФ

Основний об'єкт цього залякування Володимира Путіна - верхівка армії і ФСБ, вважає Ігор Яковенко.

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Ігор Яковенко спрогнозував дії Володимира Путіна / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Диктатор Володимир Путін схиляється до тієї частини російських силовиків, яка хоче продовжувати ту війну, яка йде зараз проти України, заявив російський опозиціонер, журналіст і соціолог Ігор Яковенко.

Він вважає, що ліквідація Євгена Пригожина свідчить про те, що Путін має намір повернути собі всю повноту влади в РФ. "Тому що він після 24 лютого минулого року, після вторгнення в Україну, перестав контролювати всі процеси в Росії. Зараз у нього завдання повернути всю повноту влади в Росії. Єдиним інструментом для цього він обрав страх", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

У той же час співрозмовник вважає, що основний об'єкт цього залякування – люди в погонах, верхівка армії і ФСБ, які можуть в будь-якому випадку відчути загрозу свого існування в особі Путіна.

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"І як вони дадуть відповідь – велике питання. Не знаю чи встиг Сталін в кінці свого життя зрозуміти, що атмосфера страху, яку він сіяв протягом усього свого правління, призводить не тільки до самого страху, а й до того, що люди в якийсь момент починають розуміти, що вони не готові ставати черговими жертвами. Тому, долаючи свій страх, збираються і вживають якихось заходів щодо усунення самого диктатора. Так сталося зі Сталіним, з Берією. І варіант, що по Путіну теж буде прийнято таке рішення, зовсім не виключений", - додав Яковенко.

Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

Раніше Яковенко назвав спільників Пригожина в ФСБ і Генштабі. Диктатор Володимир Путін зараз веде зачистку серед верхівки російських силовиків, вважає Ігор Яковенко.

Раніше в ISW розкрили, хто хотів смерті Пригожина більше, ніж Путін. Міноборони Росії активізувало зусилля, щоб" задушити " вагнерівців у Сирії та Африці, вважають аналітики.

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