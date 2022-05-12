Путін не вірив, що Захід надасть Україні зброю: Фейгін заявив про новий сюрприз РФ від Києва та США

Якщо ЗСУ завтра оточать Херсон, незрозуміло, що зробить Росія – Фейгін / Фото УНІАН

Наразі головною метою України є повернення на позиції до 24 лютого. Причому у короткостроковій перспективі, а не за 1 рік або 10 років. Всі очікують, коли почне працювати військова машина Заходу, яка дозволить почати контрнаступ. Цілком ймовірно, для Путіна в ситуації з постачанням західної зброї Києву буде якийсь сюрприз. Раніше Путін не вірив у сценарій військової допомоги українській державі, але наразі може зіткнутися з проблемою, наприклад, оточення окупованої Херсонської області з боку ВСУ. Про це заявив російський правозахисник Марк Фейгін.

У ефірі Україна 24 він розповів про те, що Києву для початку потрібно повернути території, які були під контролем української держави до початку повномасштабного військового вторгнення Росії. Причому зробити це потрібно в короткостроковій перспективі. Це також треба, щоб підтримати мобілізаційний дух українців. Всі очікують, коли з'явиться така кількість зброї від Заходу, яка дозволить почати широкомасштабний контрнаступ.

читайте такожЗахоплення областей України, Києва та приєднання регіонів до Росії: Генштаб ЗСУ розкрив плани Москви"Зрештою навіть моторошна ситуація у Маріуполі повинна піднести урок: неможливо дозволити собі без якогось вирішального кроку досягти якогось результату. Я думаю, що всі чекають, коли запрацює військова машина – американська і європейська, – яка надасть можливість, використовуючи військово-технічні та інші можливості, почати контрнаступальну операцію", - сказав Фейгін.

Крім того, як стверджує політик, "американці з Києвом" готують певний "сюрприз" для Росії та Путіна. При цьому несподіванки вже розпочалися, коли посипалися різні санкції з боку західних країн і рішення щодо постачання зброї.

"Кабаєву вже внесли до британського санкційного списку. Це тільки початок і ціла історія зі синхронізації. Наразі там санкції американські, британські та європейські часто різняться... Але я думаю, що це наступний етап – починаючи з Кабаєвої і закінчуючи цими озброєннями", - уточнив правозахисник.

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Також він додав, що у Москві зовсім не очікували того, що Захід все ж таки вирішить постачати Україні важкі озброєння. Ситуація може призвести до серйозних втрат російських військ на фронті.

"А що далі? Адже тут питання мобілізації – (у Росії) - наприклад, 100 тисяч наберуть... на фронт відправлять, а тут через GPS керовані снаряди-стріляють на 60 і більше кілометрів. І що тоді? Кратно зросте кількість загиблих. А де цей поріг, що несе небезпеку для влади? 20 тисяч, 30, 50?"- вважає Фейгін.

При цьому він стверджує, що "сюрприз" для Росії та Путіна від Києва і Вашингтона може бути різним. Наприклад, українські війська можуть оточити окуповану Херсонську область, що посилить невизначеність для Москви.читайте такожЗСУ б'ють війська РФ: Харківщина звільняється, на п'яти напрямках ворог перейшов в оборону - Генштаб

"Я думаю, що, звичайно, це враховується, до цього неможливо підготуватися. І якщо завтра ми дізнаємося, що війська (України) почали рухатися і оточили Херсон, то що далі?.. А де ця перемога (Росії)? Ситуація для Москви наразі дуже невизначена. Що буде далі, залежатиме не стільки від Москви, оскільки її резерви всі видно - вони є, але їх видно. А що може запропонувати Захід – наразі це ще відкрите питання", - підкреслив Марк Фейгін.

Війна Росії проти України

У військах Росії в другій половині квітня зробили заяву про початок нібито другої фази так званої "спецоперації" проти України. Заступник командувача військами Центрального військового округу Рустам Міннекаєв сказав, що російські підрозділи збираються окупувати весь Донбас, південні регіони України та створити коридор до захопленого у 2014 році Криму.

Радник Банкової Олексій Арестович прогнозує, що вже в середині червня Збройні сили України можуть перейти в контрнаступ на зайняті російськими військами позиції. Зокрема, українська сторона очікує, коли прийде важка зброя від Заходу (до кінця травня-початку червня), і тоді зможе піти в широкомасштабний наступ.

Радник керівника МВС Віктор Андрусів розповів, що плани РФ щодо оточення військ України не реалізуються. У районі Херсонщини наступ загарбників заглох, а на півночі Харківської області українська армія може перекрити їм тили. За 10 днів росіяни можуть зупинити активний наступ на фронті і перейти до тактики "повзучої окупації".

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