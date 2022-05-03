Армія України розтрощила бригаду військ Росії: ворог втратив 60% особового складу - Генштаб ЗСУ

ЗСУ продовжує війну проти окупаційних військ Росії / Міноборони України

Підрозділи сил оборони України завдали нового удару по окупаційних військах РФ. В результаті чіткої роботи українських військових російські окупанти з 38-ї окремої мотострілецької бригади армії Росії зазнали втрат. У них близько 60% особового складу отримали поранення або загинули. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з даними Генштабу на 18:00 3 березня, російські окупаційні війська зазнали чергових втрат. Зокрема, шкоди було завдано 38-й окремій мотострілецькій бригаді армії РФ. Росіяни втратили пораненими і загиблими близько 60% свого особового складу.

читайте такожУкраїна та РФ не підпишуть договір про мир: Київ очікує виключно на капітуляцію Москви - Данілов"Підрозділи Сил оборони продовжують завдавати шкоди противнику. Так, за наявною інформацією, в результаті ефективних і злагоджених дій захисників і захисниць України підрозділи 38-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил Російської Федерації втратили близько 60 відсотків особового складу загиблими і пораненими", - підкреслили в Генеральному штабі ЗСУ.

Війна Росії проти України

Заступник командувача військами Центрального східного округу РФ Рустам Міннекаєв раніше сказав про те, що війська Росії зібралися захопити Донецьку з Луганської області, південні регіони України і пробити коридор до окупованого Криму. Такі завдання окупанти ставлять під час "другої фази" своєї війни проти України.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович стверджує, що армія України в середині червня може піти в наступ на окупаційні війська Росії. До кінця травня-початку червня українські війська повинні отримати важке озброєння від західного світу. Зброя повинна змінити баланс сил на певних ділянках фронту.

На думку Арестовича, якщо ЗСУ зупинять окупаційні військові підрозділи в напрямку Херсона та Гуляйполя, загарбники РФ будуть змушені перейти в оборону. Просування ворожих військ територією української держави вже сповільнилося.

Главред рекомендує: