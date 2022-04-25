ЗСУ розбили "вагнерівців" на Донбасі - залишки найманців тікають з передової

ЗСУ розбили "вагнерівців" на Донбасі / Inforos

На території Луганської області України, в ході спроби зайняти позицію ЗСУ, підрозділ приватної військової компанії " Ліга "(у минулому "Вагнер") зазнав втрат.

За інформацією журналіста Романа Цимбалюка, було вбито 6 осіб, а понад 13 отримали поранення.

"Слід зазначити, що солдати приватної військової компанії не особливо активно беруть участь у бойових діях, вважаючи за краще перебувати подалі від передової і здійснюючи поодинокі вилазки на фронт", - зазначив журналіст.

Після даного інциденту ПВУшники і зовсім не планують робити будь-яких дій, адже зарплата їм нараховується незалежно від їх досягнень в "спеціальній військовій операції", стверджує Цимбалюк.

читайте такожВагнерівців перекидають для штурму Києва: у ГУР розповіли про ліквідованих найманцівРаніше в Міністерстві оборони Великобританії повідомили, що Росія перекинула в Україну понад 1000 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера". Зазначається, що ворог може задіяти понад 1000 найманців, у тому числі керівників організації.

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