ЗСУ розбили "вагнерівців" на Донбасі - залишки найманців тікають з передової

Підрозділ приватної військової компанії зазнав серйозних втрат.
На території Луганської області України, в ході спроби зайняти позицію ЗСУ, підрозділ приватної військової компанії " Ліга "(у минулому "Вагнер") зазнав втрат.
За інформацією журналіста Романа Цимбалюка, було вбито 6 осіб, а понад 13 отримали поранення.
"Слід зазначити, що солдати приватної військової компанії не особливо активно беруть участь у бойових діях, вважаючи за краще перебувати подалі від передової і здійснюючи поодинокі вилазки на фронт", - зазначив журналіст.
Після даного інциденту ПВУшники і зовсім не планують робити будь-яких дій, адже зарплата їм нараховується незалежно від їх досягнень в "спеціальній військовій операції", стверджує Цимбалюк.
читайте такожВагнерівців перекидають для штурму Києва: у ГУР розповіли про ліквідованих найманцівРаніше в Міністерстві оборони Великобританії повідомили, що Росія перекинула в Україну понад 1000 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера". Зазначається, що ворог може задіяти понад 1000 найманців, у тому числі керівників організації.
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