Путін не розумів, з чим він зіткнеться, почавши війну проти України - Джонсон

Путіну потрібно усвідомити, що він не зможе завоювати Україну - Джонсон / колаж Reuters

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що президент країни-агресора Володимир Путін вже зазнав невдачі в одному важливому сенсі. Він не розумів, з чим зіткнеться, почавши війну проти України.

Джонсон впевнений, що Путін не зможе окупувати Україну. Тому його війська повинні піти, повідомляє ВВС.

Джонсон зазначив, що президент Росії "не розумів, з чим він зіткнеться, коли введе свої війська в Україну". Крім цього, Путін не очікував такого сильного опору українців.

"Путіну потрібно усвідомити, що зараз він не може домогтися успіху", – додав Джонсон.

Прем'єр звинуватив президента країни-агресора в низці військових злочинів такого рівня, якого не було в Європі з часів Третього Рейху і Другої світової війни. Джонсон додав, що Великобританія хоче зробити більше і відчуває агонію українців.

Він не зможе розтрощити і завоювати Україну, тому що українці показали свій непохитний дух. Отже, він повинен піти звідти. Разом зі своїми танками і бронею,– підкреслив Британський прем'єр.

За словами Джонсона, має бути рішення, яке поважає волю українського народу, а Великобританія його підтримає.

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