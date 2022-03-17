Путін не розумів, з чим він зіткнеться, почавши війну проти України - Джонсон

Британський прем'єр впевнений, що президент Росії не зможе окупувати Україну. Тому його війська повинні піти.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що президент країни-агресора Володимир Путін вже зазнав невдачі в одному важливому сенсі. Він не розумів, з чим зіткнеться, почавши війну проти України.
Джонсон впевнений, що Путін не зможе окупувати Україну. Тому його війська повинні піти, повідомляє ВВС.
Джонсон зазначив, що президент Росії "не розумів, з чим він зіткнеться, коли введе свої війська в Україну". Крім цього, Путін не очікував такого сильного опору українців.
"Путіну потрібно усвідомити, що зараз він не може домогтися успіху", – додав Джонсон.
Прем'єр звинуватив президента країни-агресора в низці військових злочинів такого рівня, якого не було в Європі з часів Третього Рейху і Другої світової війни. Джонсон додав, що Великобританія хоче зробити більше і відчуває агонію українців.
Він не зможе розтрощити і завоювати Україну, тому що українці показали свій непохитний дух. Отже, він повинен піти звідти. Разом зі своїми танками і бронею,– підкреслив Британський прем'єр.
За словами Джонсона, має бути рішення, яке поважає волю українського народу, а Великобританія його підтримає.
Читайте також:
- "Він зазнає невдачі": Джонсон розповів, у чому прорахувався Путін, вторгаючись в Україну
- "Путін повинен зазнати поразки": прем'єр Великобританії Джонсон запропонував план дій з 6 пунктів
- "Ніколи ще Палата громад не чула подібного": Джонсон шокований виступом Зеленського