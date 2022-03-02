"Він зазнає невдачі": Джонсон розповів, у чому прорахувався Путін, вторгаючись в Україну

Джонсон, Путін / колаж Reuters

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що дії президента Росії Володимира Путіна в Україні кваліфікуються як військовий злочин.

Джонсон у парламенті Великобританії зазначив, що війська РФ вбивають мирних жителів України, додавши, що Путін "серйозно прорахувався" з відповіддю України, пише CNN.

"У своєму огидному нападі на суверенну країну він недооцінив надзвичайну стійкість українського народу, а також єдність і рішучість вільного світу в протистоянні його варварству. Якщо Путін подвоїть свої дії, то і ми подвоїмо економічний тиск і підтримку Україну фінансами, зброєю і гуманітарною допомогою", - додав політик.

Джонсон підкреслив, що Великобританія "продовжить затягувати петлю навколо режиму Путіна".

читайте такожДжонсон закликав країни НАТО вдатися до рішучих заходів проти Росії щодо SWIFT"Путін повинен зазнати невдачі у своїй авантюрі і я не сумніваюся, що він зазнає невдачі, а ми доб'ємося успіху в захисті України", - сказав він.

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Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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