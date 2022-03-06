"Путін повинен зазнати поразки": прем'єр Британії Джонсон запропонував план дій з 6 пунктів

Борис Джонсон / Reuters

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 5 березня закликав лідерів країн приєднатися до плану реагування на вторгнення Росії в Україну. Він складається з шести пунктів і передбачає гуманітарну підтримку України та максимально можливі економічні санкції щодо Москви.

Джонсон зазначив, що після вторгнення Росії в Україну вже відбулася безпрецедентна хвиля міжнародного засудження дій Кремля, зокрема, був застосований найбільший в історії пакет санкцій проти російської економіки. Однак, за його словами, цього недостатньо, щоби захистити Україну від спроб Кремля "переписати правила за допомогою військової сили", повідомляє Reuters.

"Президент Росії Володимир Путін повинен зазнати поразки, він повинен побачити, що провалився в цьому акті агресії", - сказав Джонсон.

7 березня Борис Джонсон прийматиме канадського і нідерландського прем'єр-міністрів Джастіна Трюдо і Марка Рютте, щоб обговорити "узгоджену кампанію солідарності з Україною".

8 березня Джонсон проведе переговори з лідерами так званої Вишеградської групи, до якої входять Угорщина, Польща, Чехія та Словаччина.

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"Ці країни вже на власному досвіді переживають гуманітарну кризу, яка швидко охоплює європейський континент, коли сотні тисяч українців тікають від бойових дій", - йдеться в заяві.

Джонсон сподівається, що міжнародне співтовариство об'єднається навколо плану дій з шести пунктів, який включає мобілізацію міжнародної гуманітарної коаліції, підтримку самооборони України та максимальний економічний тиск на режим Путіна.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".

22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна і дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, було дозволом Путіну почати війну проти України.

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

5 березня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що війна в Україні наближається до переломного моменту.

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