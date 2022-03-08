"Ніколи ще Палата громад не чула подібного": Джонсон шокований виступом Зеленського

Борис Джонсон / GettyImages

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав промову Володимира Зеленського перед британською Палатою громад найкращою.

В Twitter Джонсон написав, що такого не чув британський парламент за всю історію.

"Ніколи раніше за багатовікову історію парламенту Палата громад не вислуховувала звернення, подібного до того, яке виголосив президент Зеленський сьогодні", - заявив Джонсон.

За його словами, Уряд Сполученого Королівства буде використовувати всі можливі методи, "скільки б часу не знадобилося, щоб гарантувати, що путінське вторгнення провалиться і Україна знову стане вільною".

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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