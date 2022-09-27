УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РНБО розробила інструкцію для українців на випадок ядерного удару - Данілов

27 вересня 2022, 22:48

РНБО розробила детальну інструкцію для українців на випадок застосування Росією тактичної ядерної зброї.

Данилов, Путін
Україна розробила інструкцію на випадок ядерного удару / Колаж УНІАН

Президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян пригрозив країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що його заява нібито "не є блефом".

На тлі цих погроз диктатора, РНБО розробила детальну інструкцію для українців на випадок застосування Росією тактичної ядерної зброї, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, розроблений план дій на випадок тактичного ядерного удару максимально оприлюднять найближчими днями. Данілов зазначив, що можливе використання РФ ядерної зброї не зупинить Україну в обороні її територій.

Погрози президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю можуть бути правдивими, але зараз світова спільнота допомагає не допустити цього.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, під час якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі і готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасні, ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав очільник Кремля.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли вдається до загроз ядерною зброєю. Зеленський зазначив, що світ має тиснути на Путіна і не дозволяти продовження його ядерних погроз.

"Можливо, вчора це був блеф. Зараз це може бути реальністю", – сказав глава держави в інтерв'ю CBS News.

26 вересня прессекретар Адміністрації президента США Карін Жан-П'єр заявила, що на даний момент Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але до погроз російського диктатора Володимира Путіна ставиться вкрай серйозно.

Заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв вибухнув новими ядерними погрозами. За його словами, РФ може застосувати ядерну зброю при нападі на її територію або її союзників.

Читайте також

війна в Україні ядерна зброя військова агресія РФ Олексій Данілов
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:10

Як почистити цибулю без єдиної сльозинки і ще чотири корисних лайфхака з мікрохвильовкою

22:48

РНБО розробила інструкцію для українців на випадок ядерного удару - ДаніловВідео

22:35

Україна може застосувати потужну зброю для повернення захоплених Росією територій - БлінкенВідео

22:28

Російська недоімперія закінчує своє існуванняПогляд

22:09

У НАТО оцінили ризики застосування Росією ядерної зброї проти УкріаниВідео

Реклама
21:41

Дружина Романа Сасанчина розповіла про госпіталізацію 8-місячної доньки

21:30

Росіяни вдарили ракетами по Харкову, жителі сидять без світлаВідео

21:12

Україну атакує небезпечна погода: коли чекати неприємного "сюрпризу"Відео

21:10

Прикмети на 29 вересня: які 3 речі не можна робити, щоб проблеми в будинок не впуститиВідео

20:44

Північний потік раптово почав протікати в трьох місцях: у Польщі заявили про провокаціюВідео

20:39

ЗСУ відбили в окупантів два населені пункти на ДонеччиніВідео

20:28

5 речей, які ніколи не можна віддавати з домуВідео

20:21

Україна отримає від США дві батареї ЗРК NASAMS, в яких буде до 16 пускових установокВідео

20:17

Встиг "повоювати" три дні: ЗСУ почали брати в полон перших мобілізованих росіянВідео

20:16

"У нас 8 людей лишилися без рук і ніг": окупант вмовляє свого батька "не сунутись" в УкраїнуВідео

20:16

В Україні злетіли ціни на популярний вид м'яса: скільки доведеться заплатитиВідео

19:32

Валявся в квартирі: стали відомі моторошні подробиці про смерть Моїсеєва

19:28

У Кабміні розповіли, кому не передбачена разова виплата за загиблого бійця

19:28

Самі небеса заручать: 5 знаків зодіаку зустрінуть свою любов до кінця року

19:23

"Ваш син потворно поводиться!": біля могили батьків Путіна залишили послання

Реклама
19:04

У межах телемарафону "Для дітей заради майбутнього" зібрано більше 2 000 000 грнВідео

18:52

"Ховаю тебе в своєму серці": Алла Пугачова попросила у покійного Бориса Моїсеєва вибачення

18:47

Нові правила виїзду чоловіків з України: що змінилосяВідео

18:35

"Де ж ти де, зірочка червона": Кіркоров похвалив себе в прощальному слові до Бориса МоїсеєваВідео

18:23

Україна могла б вдарити по військових об'єктах РФ ракетами Harpoon, Точка У і Нептун – ЖдановВідео

18:03

Удача буде ходити по п'ятах: названі найбільш сприятливі дні жовтня 2022

17:52

"Ми й не були проти переговорів": Данілов заявив, що Україна готова обговорити з РФ два пунктиВідео

17:51

"Буде дуже тебе не вистачати, Боря": Максим Галкін відреагував на смерть Бориса Моїсеєва

17:35

Рознесли на попіл: ЗСУ на Херсонщині збили російський штурмовик Су-25Відео

17:29

Не зможе встояти: що найбільше приваблює чоловіків за знаком зодіаку

17:17

Прикмети на 28 вересня: які 5 речей не можна робити, щоб все щастя з дому не випуститиВідео

17:08

Помер Борис Моїсеєв - названа причина смерті артиста

17:05

Білорусь готується приймати військові ешелони з РосіїВідео

17:00

Найзнаменитіший кремлівський алкоголік намагається "торгуватися" з ЗаходомПогляд

16:55

ЗСУ ліквідували російського окупанта -"гопника" з Тверської областіВідео

16:48

Помер російський співак Борис Мойсеєв

16:48

Росія може анексувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області 4 жовтняВідео

16:45

ЗСУ вдарили по ворожому пункту розгортання ЗРК "Бук-М3" і знищили техніку РФ

16:09

"Намагається брязкати ядерною зброєю": у США відповіли Путіну на шантажВідео

16:05

"Росіяни стали токсичним народом": Молода дружина Макаревича навела приклад "опущеності" росіян

Реклама
16:01

Підняли білий прапор: група військових РФ здалася в полон ЗСУВідео

15:30

Шокувала всіх: п'ятиразова олімпійська чемпіонка спішно втекла з Росії після війни в УкраїніВідео

15:28

Щодня включав українські пісні у центрі Херсона: 75-річний дідусь передав ЗСУ понад 600 тис. гривень

15:18

Фейковий "референдум" нічого не змінить, мета ЗСУ - звільнення всієї Луганщини - ГайдайВідео

15:17

"Секундний вибух – і все палає": 13-річна дитина загинула через ракетний удар по ХарківщиніФотоВідео

15:13

"Його потрібно вішати!": Гіркін розповів, як Медведчук підставив Путіна

15:08

Життя - біль: названі найбільш нещасні жінки гороскопу

14:48

Найсмачніше овочеве рагу з одним секретним інгредієнтом: неймовірно простий рецептВідео

14:47

Команди групи 1+1 media об'єдналися в Big Brave Events

14:38

"Ось за таких палили Трою": Злата Огневич похвалилася пружними стегнами у відвертій тозі

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиЖіночі стрижки
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Гороскоп
Гороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти