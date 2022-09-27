РНБО розробила інструкцію для українців на випадок ядерного удару - Данілов

Україна розробила інструкцію на випадок ядерного удару / Колаж УНІАН

Президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян пригрозив країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що його заява нібито "не є блефом".

На тлі цих погроз диктатора, РНБО розробила детальну інструкцію для українців на випадок застосування Росією тактичної ядерної зброї, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, розроблений план дій на випадок тактичного ядерного удару максимально оприлюднять найближчими днями. Данілов зазначив, що можливе використання РФ ядерної зброї не зупинить Україну в обороні її територій.

Погрози президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю можуть бути правдивими, але зараз світова спільнота допомагає не допустити цього.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, під час якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі і готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасні, ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав очільник Кремля.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли вдається до загроз ядерною зброєю. Зеленський зазначив, що світ має тиснути на Путіна і не дозволяти продовження його ядерних погроз.

"Можливо, вчора це був блеф. Зараз це може бути реальністю", – сказав глава держави в інтерв'ю CBS News.

26 вересня прессекретар Адміністрації президента США Карін Жан-П'єр заявила, що на даний момент Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але до погроз російського диктатора Володимира Путіна ставиться вкрай серйозно.

Заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв вибухнув новими ядерними погрозами. За його словами, РФ може застосувати ядерну зброю при нападі на її територію або її союзників.

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