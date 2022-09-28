США буде важко передбачити ядерний удар Росії по Україні - Politico

США буде важко передбачити ядерний удар Росії по Україні / Колаж фото Reuters

США посилили відстеження будь-яких дій чи повідомлень, які вказували б на те, що Путін віддав наказ застосувати ядерну зброю. Однак це завдання буде достатньо складним. Про це повідомляє Politico.

Представник США зазначив, що ядерні боєголовки малої потужності можуть нести близько 20 російських систем озброєнь. Загалом Росія має понад 1900 тактичних (нестратегічних) ядерних боєголовок.

"Це все: від крилатих ракет до ядерних торпед, гравітаційних бомб і балістичних ракет середньої дальності", - йдеться у повідомленні.

Однак США впевнені, що РФ не буде ризикувати та розв'язувати ядерну війну.

"Вони ніколи не будуть застосовувати стратегічну ядерну зброю. Вони ніколи не запустять міжконтинентальну балістичну ракету і не поставлять бомбардувальник (Ту-95) з боєголовками мегатонного класу. Що вони будуть робити, так це використовувати зброю ближньої дії. У них є боєголовки, які ми називаємо мікроядерними зарядами, потужністю від десятків до сотень тонн", - йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що в РФ також є атомна зброя для використання на полі бою. Вона дорівнює або перевищує в кілотонному діапазоні бомби, які раніше були скинуті на Японію.

"Якщо у росіян воно є в арсеналі як звичайна зброя, можна з упевненістю припустити, що до неї додається ядерна боєголовка. Майже кожна зброя, яка є у росіян, здатна нести ядерну боєголовку. Якщо це артилерійська система, якщо це система ППО, якщо це торпеда, якщо це крилата ракета, у неї може бути ядерна зброя", - сказало джерело.

Так, наприклад, навіть Іскандер може стріляти як звичайними, так і ядерними боєголовками.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, в ході якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі та готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасні, ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав глава Кремля.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли вдається до погроз ядерною зброєю. Зеленський зазначив, що світ повинен тиснути на Путіна і не дозволяти продовження його ядерних загроз.

"Можливо, вчора це був блеф. Зараз це може бути реальністю", – сказав глава держави в інтерв'ю CBS News.

26 вересня прессекретар Адміністрації президента США Карін Жан-П'єр заявила, що на даний момент Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але до погроз російського диктатора Володимира Путіна ставиться вкрай серйозно.

Заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв вибухнув новими ядерними погрозами. За його словами, РФ може застосувати ядерну зброю при нападі на її територію або її союзників.

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