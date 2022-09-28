Путін загнаний у кут, тому може вдарити ядерною зброєю – ексагент ЦРУ/ ua.depositphotos.com, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін уже загнаний у глухий кут. Проте він не поступиться і не погодиться на деескалацію.

Тому вся ця ситуація збільшує ризик застосування Путіним ядерної зброї. Про це розповів колишній агент ЦРУ Роберт Бер у коментарі CNN.

За його словами, президент країни-агресорки РФ за минулі 20 років створив собі образ сильної людини і намагається підтримувати його. Тому поступитися у цій війні він може, вважає Бер.

Через це ризик застосування Путіним ядерної зброї зростає практично з кожним днем.

"Росіяни, з якими я спілкуюся, переконані, що він це зробить. Я не знаю, наскільки вони поінформовані. Спочатку це була лише загроза, але чим більше проблем матиме Путін, тим більша ймовірність, що він використає ядерну зброю", – зазначає ексагент ЦРУ.

Ядерний шантаж Путіна

Раніше російський диктатор Володимир Путін знову вибухнув погрозами про можливе застосування ядерної зброї. Він намагається всіх переконати в тому, що проти РФ нібито воює "колективний Захід", і цинічно заявляє, що нібито Захід "влаштував ядерний шантаж" Росії. Він додав, що для захисту РФ будуть "використовувати всі наявні у себе засоби".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував погрози президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю. Він не вірить, що міжнародне співтовариство дозволить господареві Кремля застосувати ядерну зброю, але не виключив ризиків.

Пізніше президент Польщі Анджей Дуда також відповів на шантаж Путіна. Він наголосив, що США також мають кнопки, які запускають ядерні ракети. Дуда зазначив, що якщо Росія зважиться на ядерний удар по Україні, вона отримає відповідь. І йдеться не тільки про кримінальні трибунали, а й про виключення Путіна, його оточення і російської держави зі світової політики.

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