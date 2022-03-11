Путін почав репресії проти ФСБ, яка "зливала" дані про Україну

Путін почав репресії проти ФСБ / Reuters

Володимир Путін почав репресії проти своєї коханої, 5-ї Служби ФСБ, через два тижні після вторгнення в Україну. Керівництво Служби вже відправлено під домашній арешт. Відомо, що саме вона напередодні війни забезпечувала президента РФ даними про політичну ситуацію в Україні, пише видання Meduza.

Що відомо про 5-й службі

5-а служба (офіційна назва - Служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків) курує зв'язками ФСБ із зарубіжними партнерами, в тому числі з американськими відомствами.

Всередині служби існує департамент оперативної інформації (Дої), який виконує функції зовнішньої розвідки ФСБ. Таку функцію-зовнішню розвідку-ФСБ отримала з кінця 90-х, якраз коли Путін був її директором.

У 2004 році управління підвищили в статусі, перетворивши в повноцінний департамент - Департамент оперативної інформації. У нього з'явився новий керівник-Сергій Бесіда.

Незабаром офіцерів почали помічати в Білорусі, Молдові та Абхазії. Виявилося, що там їх головним завданням був не класичний шпигунство, а підтримка прокремлівських кандидатів на місцевих виборах. Але саме Україна на всьому пострадянському просторі займала особливе місце в пріоритетах Дої.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.