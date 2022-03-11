"Помста РФ за потужні удари по її авіації": в ОП відреагували на обстріл окупантами Білорусі

Олексій Арестович / УНІАН

Недавні ракетні удари по аеродромам - це помста окупантів за потужні удари по їх авіації, заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"Військово-політична ситуація навколо України залишається керованою керівництвом України, керівництвом Збройних сил і сил оборони. Противник протягом доби не здійснив жодного істотного просування, зупинений практично на всіх напрямках нашими ракетними авіаційними ударами і ударами наземних частин. Північніше і західніше Києва була контратака українських військ", - повідомив Арестович.

Також Арестович відреагував на провокацію російських окупантів на кордоні з Білоруссю.

"Шановні білоруси, сьогодні Лукашенко в Москві. І саме під цей його візит, о 14:00 російські літаки вдарили по території України в Рівненській області, зробили петлю і вдарили по території Білорусі, після чого білоруські солдати радісно колонами пішли в бік білоруського кордону", - розповів радник глави ОП.

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Він закликав жителів Білорусі не дозволяти втягувати себе в злочинну авантюру.

"Ми не збираємося воювати з білорусами, а ви не повинні собі дозволити втягнути себе в цю злочинну авантюру. Яку росіяни використовують абсолютно свідомо. Ми за 15 днів знищили понад 12 тисяч російських солдатів. Не треба вам в їх число", – заявив Олексій Арестович.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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