Путін почав "ховати" виробництво ракет у Сибіру: видання The Telegraph дізналося подробиці

Державна корпорація "Роскосмос" оголосила про перенесення частини виробництв із Хімок (Московська область) до інших регіонів країни.

Путін почав "ховати" виробництво ракет у Сибіру

Ви дізнаєтеся:

Чому РФ змушена піти на такий крок

Що цьому передувало

Росія переносить ключові потужності з виробництва ракет далі від західних кордонів — до Сибіру та на Урал. Таке рішення, за даними The Telegraph, може бути пов'язане з посиленням ударів України по російській інфраструктурі.

Так, держкорпорація "Роскосмос" оголосила про перенесення частини виробництв з Хімок (Московська область) в інші регіони країни.

Зокрема, Державний космічний науково-виробничий центр імені Хрунічева переїжджає до Омська, виробництво ракетних двигунів буде перенесено до Пермі. Рішення озвучив глава "Роскосмосу" Дмитро Баканов.

За словами Баканова, перенесення пов'язане з економічними факторами:

"Вартість промислового серійного виробництва в Хімках стає надмірною через високі накладні витрати", — заявив він.

Однак, як зазначає The Telegraph, реальні причини можуть бути пов'язані з безпекою.

На тлі регулярних атак українських дронів Росія змушена переміщати стратегічні об'єкти далі вглиб країни.

Раніше секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що:

"жоден регіон Росії не може почуватися в безпеці"

Також прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков визнав, що "неможливо" захистити всю критичну інфраструктуру Росії від ударів дронів.

У січні "Роскосмос" вже був змушений перенести розробку ракет-носіїв "Ангара" з Московського центру Хрунічева до філії в Омську. За останні два тижні Україна завдала кілька ударів по російських експортних терміналах на Балтиці (Приморськ і Усть-Луга), вивівши їх з ладу, а також вразила один з найбільших заводів з виробництва вибухівки в місті Чапаєвськ.

У ніч на четвер дрони ЗСУ підпалили нафтопереробний завод "Башнефть-Новоил" в Уфі, який переробляє 7,3 млн тонн нафти на рік і розташований приблизно за 1400 км від кордону України.

Володимир Зеленський заявив, що союзники просили його обмежити атаки на російські енергооб'єкти через глобальну паливну кризу, спричинену блокадою Ормузької протоки.

Чим небезпечні для РФ атаки ЗСУ — думка експерта

Авіаційний експерт і заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів, що кількість українських ударів по території Росії останнім часом зросла, що змушує РФ посилювати систему протиповітряної оборони. За його словами, ці удари порушують логістику та вражають об'єкти, пов'язані з виробництвом і постачанням безпілотників типу "Шахед".

Експерт зазначив, що на тлі цих подій з'являється інформація про появу далекобійної ракети, здатної нести до тонни корисного навантаження. На його думку, це означає, що Росії доведеться готуватися до складнішої ситуації в повітряному просторі та посилювати систему ППО.

Вибухи в РФ — останні новини

Як писав Главред, в ніч на 17 березня в Краснодарському краї Росії прогриміла серія вибухів. Регіон масово атакували дрони. Основною метою атаки безпілотників став місцевий нафтопереробний завод.

15 березня в Краснодарському краї РФ прогриміли потужні вибухи. Регіон зазнав атаки ударних дронів. Після вибухів загорілася нафтобаза Тихорецького нафтового вузла.

У ніч на 14 березня територію Росії атакували десятки безпілотників. В результаті нальотів зафіксовано пожежі на Афіпському НПЗ і в порту в Краснодарському краї РФ.

Вночі 12 березня в Краснодарському краї РФ прогриміло понад 25 вибухів у районах Анапи, Вітязево, Краснодара та Сіверського. Під час удару постраждала перевалочна нафтобаза Тихорецька, де загорілися резервуари з паливом.

Про джерело: The Telegraph The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великій Британії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph, який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Electronic Telegraph був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макету сторінок та більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

