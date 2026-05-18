"Більше нікому не потрібна": від Повалій відрікся єдиний син

Зрадниця України заявила, що не спілкується зі своєю дитиною.

Таїсія Повалій — стосунки з сином

Таїсія Повалій не спілкується з сином

Чому їхні стосунки зіпсувалися

Співачка-зрадниця Таїсія Повалій у сльозах розповіла про те, що її єдиний син більше не хоче з нею спілкуватися. В інтерв'ю російським ЗМІ вона звинуватила в цьому "пропаганду".

Співачка згадала, що розбіжності з сином на політичному ґрунті почалися ще під час його навчання в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Путіністку обурювало те, що оточення Дениса підтримувало Помаранчеву революцію, тоді як його мати активно загравала з владою.

"З 2014 року, коли він навчався в Інституті міжнародних відносин, коли всі його друзі були "пропомаранчевими", коли всі були проти влади, а я ще стала депутатом, у мене вдома відбувалися серйозні з’ясування стосунків із сином", — зізналася Таїсія.

Таїсія Повалій із сином

Повалій заявила, що її сина "зазомбували" пропагандою та впливом оточення, яке дотримувалося проукраїнських поглядів.

"Йому по всіх каналах одну й ту саму інформацію подають, що Росія погана. Він потрапив під вплив пропаганди", — вважає зрадниця України.

Зрештою це призвело до того, що Денис Повалий виїхав із сім'єю до Іспанії та практично розірвав стосунки з матір'ю. Таїсія зізналася, що син зв'язується з нею максимум раз на рік, щоб привітати з днем народження.

Таїсія Повалій зараз

"Я не просила сина залишитися, бо розуміла, що він має їхати до родини. Вони тоді виїхали з Києва і переїхали до Європи. Денису теж купили квиток. Зараз у нас немає зв'язку. Денис мене просто вітає з днем народження через СМС", — поскаржилася Повалій.

Співачка також згадала 2016 рік, який назвала найстрашнішим у своєму житті. У той час як країна-агресор РФ вже анексувала Крим і окупувала частину Донецької та Луганської областей, путіністку турбувала лише її власна доля.

"Я більше нікому не потрібна. Мені час йти. Ось таке у мене було в голові. Це жах", — висловилася зрадниця України.

Про особу: Таїсія Повалій Таїсія Повалій — радянська та російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання у 2015 році), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 по 2014 рік — народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

