У Зеленського розкрили плани Кремля на літній наступ - які міста під загрозою

Юрій Берендій
18 травня 2026, 23:21
Російське командування продовжує коригувати свої наступальні плани на Донбасі та півдні України, зазначив Паліса.
Куди Росія буде наступати влітку - Паліса відповів / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 22 окрема механізована бригада

Про що йдеться у матеріалі:

  • Влітку РФ наступатиме на Донбасі та Запорізькому напрямку
  • Окупанти провалили всі терміни захоплення міст на Донеччині
  • Ворог не зможе вийти на кордони Донецької області до кінця року

Попри активні наступальні дії російської армії навесні 2026 року, Кремлю поки не вдалося досягти ключових цілей, які ставилися перед військами на Донбасі. Про те, на яких напрямках країна-агресорка Росія буде наступати влітку розповів в інтерв'ю 24 каналу заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса.

За словами Паліси, цього року російські війська зосереджуватимуть основні зусилля на спробах вийти на адміністративні кордони Донецької області.

"Вони розвиватимуть свій наступ, наскільки матимуть спроможність, також на Запорізькому напрямку – на стику Дніпропетровської і Запорізької областей. Проте вони часто уточнюють свої плани насамперед щодо термінів. Зараз жодного дедлайну вони не виконали", - вказав він.

Він зазначив, що російське командування ставило завдання захопити Костянтинівку до кінця квітня, однак наразі окупанти далекі від його виконання. Також, за його словами, керівництво РФ планувало створити умови для початку штурму Краматорсько-Слов’янської агломерації наприкінці травня або на початку червня, але й це завдання, ймовірно, залишиться невиконаним.

Паліса додав, що, виходячи з поточної ситуації на фронті, не вірить у здатність російських військ реалізувати поставлені цілі впродовж найближчих трьох-чотирьох місяців. Він також висловив сумнів, що окупанти зможуть до початку вересня досягти адміністративного кордону Донецької області, як того вимагає російське керівництво.

"Я більш схильний вважати, що до кінця року їм це також не вдасться", - підсумував він.

Український
Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Бої на Сумщині - що відомо

Як раніше писав Главред, російські окупаційні війська намагаються активізувати штурмові дії в Сумській області. У прикордонних районах фіксується зона інфільтрації противника. Про це повідомив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

У прикордонні тривають складні бої, однак Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів, щоб не допустити розширення присутності російських військ у регіоні. За наявною інформацією, противник зазнає значних втрат.

"На Сумщині є зона інфільтрації ворога в прикордонні, де ворог намагається посилювати штурмові дії, користуючись ранньою зеленкою, у спробах просочуватися. Бої складні, прориву ворога вглибину, станом на зараз, немає", - йдеться у повідомленні.

В угрупованні військ "Курськ" також заявили, що ситуація на Сумщині наразі залишається стабільною та контрольованою. Там зазначили, що дії російських військ поки не свідчать про спроби взяти Суми у так зване напівоточення.

Суми / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, бійці ГУР під час боїв за Степногірськ на Запорізькому напрямку вибили російських військових із укріплених позицій та взяли під контроль ключові об’єкти міста, що стало одним із небагатьох успішних контрнаступальних епізодів останніх тижнів на півдні. У ГУР заявили про готовність до нових атак окупантів. Росіяни намагаються зберегти тиск у районі Гуляйполя та стику Запорізької і Дніпропетровської областей.

Як раніше повідомляв Главред, аналітики ISW повідомили про успіхи ЗСУ біля Костянтинівки та Лимана, де українські сили проводять контрдії та стримують спроби російського прориву. У звіті також йшлося про проблеми РФ із просуванням на Харківщині та невдалі атаки на Слов’янському напрямку.

Водночас начальник сектору реагування патрульної поліції Вовчанська Олексій Харківський заявив, що бої за Вовчанськ тривають попри заяви РФ про повну окупацію міста, а українські військові досі утримують позиції в населеному пункті. За його словами, російське командування намагається підлаштувати реальну ситуацію під попередні доповіді Кремлю. У самому місті вже не залишилося цивільних через масштабні руйнування.

Про персону: Павло Паліса

Закінчив Львівський інститут сухопутних військ і командно-штабний інститут Національного університету оборони України. У 2023 році - командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Учасник боїв за Бахмут. У листопаді 2024 року був призначений Володимиром Зеленським заступником керівника Офісу президента України, пише Вікіпедія.

