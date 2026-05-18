Хто може стати спецпредставником ЄС на переговорах з Росією - ЗМІ назвали прізвища

Юрій Берендій
18 травня 2026, 18:58
У ЄС триває пошук єдиного спеціального представника, кандидатуру якого мають узгодити всі ключові європейські гравці, в Politico розкрили деталі.
Хто може стати спецпредставником ЄС на переговорах - Politico / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Європа шукає спецпредставника для мирних переговорів з РФ
  • На роль переговірника розглядають Меркель, Каллас та Стубба
  • Головна проблема полягає в нездатності ЄС дійти згоди між собою

У Європі тривають обговорення щодо можливого призначення спеціального переговірника для участі в потенційних мирних переговорах між Україною та Росією, який міг би замінити американську сторону. Серед можливих кандидатів у цьому контексті згадується колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Про це йдеться в подкасті оглядача Politico Ніка Винокура.

Зазначається, що через те, що команда президента США Дональда Трампа зосереджена на війні проти Ірану, питання призначення такого спецпредставника дедалі більше переходить у площину відповідальності Європи. При цьому як Україна, так і Росія нібито декларують готовність до участі в подібному форматі.

Також він нагадав, що ідея залучення до переговорів Герхарда Шредера була відхилена, а український міністр закордонних справ у цьому контексті іронічно зауважив, що подібним чином можна було б розглядати й інших проросійськи налаштованих публічних осіб.

Герхард Шредер / Інфографіка: Главред

Водночас і Київ, і Москва, за оцінками, схиляються до того, що Європа має визначити одного конкретного представника, а не колегіальний орган.

Серед інших потенційних кандидатів також називають Каю Каллас.

"Головна дипломатка ЄС довгий час виступала проти прямих переговорів з Росією, але згодом відкрила можливість призначення посланця, заявивши, що міністри закордонних справ обговорять це пізніше цього місяця. Вона навіть, здається, висунула свою кандидатуру минулого тижня, сказавши журналістам: "Гадаю, я зможу розпізнати пастки, які розставляє Росія"", - зазначив автор.

Водночас Нік Винокур уточнює, що за словами трьох неназваних європейських дипломатів, російський диктатор та воєнний злочинець Путін може не погодитись із кандидатурою Каллас через її жорстку антиросійську позицію.

"На жаль, вона сама себе виключила з цього списку", — сказав один із високопоставлених дипломатів ЄС.

Автор подкасту також зазначає, що навколо інших можливих кандидатур тривають активні обговорення. Зокрема, серед них фігурує Ангела Меркель, яка має досвід прямих контактів як з Володимиром Зеленським, так і з Путіним, однак її попередні невдалі спроби посередництва багатьма в Європі розглядаються як серйозний аргумент проти її призначення.

Ще одним варіантом називають Александра Стубба, президента Фінляндії, який має досвід переговорної роботи і висловлював готовність до подібної ролі. Однак, він потребуватиме широкої підтримки в ЄС, а членство Фінляндії в НАТО може ускладнити його сприйняття Москвою.

Також згадується Маріо Драгі, якого в Європі поважають як поміркованого політика без різкої антиросійської чи проросійської позиції, однак публічних сигналів про його готовність брати на себе таку місію немає, оскільки він зосереджений на економічних питаннях.

За словами осіб, обізнаних із позицією Києва, майбутній спецпредставник має мати сильну підтримку ЄС, але водночас не бути прямим представником самого блоку, якому Росія не довіряє.

У цьому контексті потенційно розглядаються такі фігури, як міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде або глава МЗС Індії Субраманьям Джайшанкар, який підтримує відносини з обома сторонами.

"Найбільшою перешкодою для вибору переговірника є не Путін чи Зеленський, а нездатність європейців дійти згоди між собою", - йдеться у матеріалі.

Проєкт мирного плану з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Як Європа може змусити Росію завершити війну - думка експерта

Як писав Главред, політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов заявив, що найшвидшим шляхом до припинення війни залишається варіант, за якого будь-який посередник міг би запропонувати режим припинення вогню без попередніх умов.

Морозов також зазначив, що шанс на швидке припинення бойових дій уже виникав на початку 2025 року, коли адміністрація Дональда Трампа у США запропонувала відповідну концепцію. Однак, на його думку, реалізація цієї ініціативи була фактично зірвана після того, як переговорний процес перейшов до обговорення умов безпосередньо з Путіним, що суттєво ускладнило досягнення домовленостей.

"Якщо Євросоюз виставить сильного переговорника, сформує сильну позицію і створить, як передбачалося з самого початку, певний консорціум із шести-семи держав, а краще з десяти великих держав, до якого входив би Китай, тоді ситуація може змінитися. Цей консорціум мав би доброзичливо сказати Володимиру Путіну: або все це буде завершено протягом шести місяців, або для Російської Федерації все стане безнадійно гірше. Таке гіпотетично можливо", - вказав експерт.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, що мирні переговори під егідою США фактично зайшли в глухий кут, а в Києві та Москві дедалі скептичніше оцінюють можливість дипломатичного прориву за участю Вашингтона. У Financial Times писали про повний застій процесу. У Кремлі при цьому продовжують наполягати на максималістських вимогах.

Як раніше повідомляв Главред, Буданов оцінив підготовку переговорів Зеленського з Путіним та заявив, що Україна готова до серйозного діалогу лише за наявності реальних намірів з боку РФ. У Києві наголошують, що укладення миру не є проявом слабкості, а можливі контакти між сторонами потребують попередньої підготовки та політичної волі.

Зазначимо, що Китай після переговорів зі США заявив про готовність сприяти завершенню війни в Україні та пообіцяв надалі відігравати "конструктивну роль" у політичному врегулюванні. У Пекіні визнали, що швидкого рішення не існує. Сі Цзіньпін і Дональд Трамп також обговорювали українське питання під час окремих контактів.

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

