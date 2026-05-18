Тимур Мірошниченко розповів, скільки заробив за коментування "Євробачення"

Віталій Кірсанов
18 травня 2026, 18:17
Уже багато років голос Мірошниченка супроводжує українські трансляції міжнародного пісенного конкурсу.
Мірошниченко розповів, скільки заробив за коментування "Євробачення"

Український телеведучий Тимур Мірошниченко вперше відверто розповів, чи отримує він окремий гонорар за роботу коментатором "Євробачення" і чому ця діяльність залишається для нього скоріше покликанням, ніж способом заробітку.

Уже багато років голос Мірошниченка супроводжує українські трансляції міжнародного пісенного конкурсу. Для багатьох глядачів саме він став невід'ємною частиною атмосфери "Євробачення". Однак, як зізнався ведучий, великих виплат за цю роботу у нього немає.

За словами Тимура, як співробітник "Суспільного" він отримує фіксовану зарплату, а окремого гонорару за коментування конкурсу не передбачено.

"Я співробітник "Суспільного", тому у мене просто є зарплата. І вона невелика. Дуже невелика. Окремого гонорару за коментування немає", - розповів ведучий у проекті "Тур зірками".

Телеведучий зазначив, що, незважаючи на щільний робочий графік і популярність, ставиться до своєї діяльності спокійно і без завищених очікувань щодо заробітків.

Також Мірошниченко поділився подробицями сімейного життя. Він розповів, що його дружина Інна вирішила завершити кар'єру адвоката, і він повністю підтримав її вибір. На думку ведучого, людина не повинна залишатися в професії, яка більше не приносить задоволення.

"У нас життя одне. Якщо тобі не подобається те, чим ти займаєшся, і ти змушуєш себе це робити, навряд чи це зробить тебе щасливим", — пояснив Тимур.

Він додав, що Інна продовжує розвиватися в медійній сфері, веде блог і має власні джерела доходу. Сам же ведучий зізнається, що багато працює і вважає нормальним забезпечувати сім'ю та дітей.

Раніше Главред повідомляв, що грандіозний фінал Євробачення-2026 підніс неймовірний сюрприз: справжня "темна конячка" конкурсу, представниця Болгарії, зуміла обійти головних фаворитів букмекерів і вирвати сенсаційну перемогу.

Також розкішним фінальним акордом у святкуванні 70-річного ювілею Євробачення став перформанс Верки Сердючки. Артистка дала нове життя легендарному треку "Volare", який вперше пролунав на конкурсі ще в 1958 році, і змусила співати разом із собою весь зал.

Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представлятиме співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

