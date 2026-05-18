Про прополювання можна забути: простий метод впорається з бур’янами за хвилини

Олексій Тесля
18 травня 2026, 23:08
Один спосіб підходить лише для тріщин на доріжках або між плитками, але не для клумб і горщиків з декоративними рослинами.
Розкрито спосіб боротьби з бур'янами

Позбутися набридливих бур'янів може бути простіше, ніж здається, і не завжди потрібні дорогі хімікати.

Ці рослини пристосовані до виживання: у них глибоке коріння, воскове покриття на листі та цілі "запаси" насіння в ґрунті, тому просто висмикування рідко допомагає, пише Express.

Один домовласник в Instagram поділився незвичайним, але ефективним методом: всього за кілька годин можна знищити бур'яни за допомогою окропу.

Достатньо закип'ятити чайник води й обережно вилити її на рослини — гаряча вода руйнує восковий шар листя, обпалює листя і спричиняє загибель бур'яну. Якщо окремі рослини виживуть, після висихання можна нанести гербіцид, який тепер проникне всередину без захисту.

Важливо пам'ятати, що цей спосіб підходить тільки для тріщин на доріжках або між плитами, але не для клумб і горщиків з декоративними рослинами.

Для більш масштабного контролю бур'янів можна поєднувати ручне видалення з мульчуванням, хімічними засобами або природними методами, такими як оцет або сіль у місцях, де більше нічого не повинно рости.

Як позбутися бур’янів
З настанням теплої та сонячної погоди ростуть не тільки овочі та зелень, а й бур'яни. Вони забирають у ґрунту вологу та поживні речовини, а іноді стають джерелом хвороб і приваблюють комах-шкідників.

Фахівці зазначають, що з бур'янами можна успішно боротися і без агресивних хімічних засобів: такі методи вимагають більше праці та часу, але при цьому є безпечними для ґрунту та екології.

Про джерело: Express.co.uk

Express.co.uk — це британський новинний вебсайт, пов’язаний із газетою Daily Express, яка є однією з найстаріших таблоїдних газет у Великій Британії. Сайт належить до медіакомпанії Reach PLC, яка також володіє іншими популярними виданнями, такими як Daily Mirror та Daily Star.

