Хантавірус в Україні: лікарі назвали кількість випадків зараження

Минулого року фахівці зареєстрували 436 випадків зараження хантавірусом.

Коротко:

В Україні за три місяці зафіксовано 63 випадки хантавірусу

Найбільше інфікованих у Сумській області

Протягом перших трьох місяців 2026 року в Україні зафіксували 63 випадки зараження хантавірусом, а протягом минулого року їх було всього 436. У всіх них виявили штами, які передаються від гризунів до людини. Про це йдеться у відповіді Центру громадського здоров’я на запит Hromadske.

З січня по березень 2026 року в Україні виявили 63 випадки хантавірусу, з яких 58 – у Сумській області, три – у Чернігівській та по одному – у Кіровоградській і Вінницькій.

Минулого року фахівці зареєстрували 436 випадків зараження хантавірусом, з них 428 – на Сумщині, по два – у Львівській та Чернігівській, і по одному – у Харківській та Черкаській областях.

У 2024 році фіксували лише три випадки (два у Львівській та один у Харківській областях).

Така ж кількість інфікованих була у 2023 році (по одному випадку у Львівській, Київській та Запорізькій областях).

Штам хантавірусу Andes, який поширюється від людини до людини, в Україні поки що не фіксували.

Про інфекцію: Хантавірус Хантавіруси — це група небезпечних вірусів, переносниками яких є гризуни (миші, щури). Зараження відбувається при вдиханні пилу з частинками екскрементів тварин. Віруси вражають легені або нирки, викликаючи важкі захворювання з високим ризиком летального результату, але вони практично не передаються від людини до людини. Найчастіше хантавірус передається повітряно-пиловим шляхом. Заразитися можна, прибираючи запилене горище, сарай або підвал, де живуть гризуни. Інфекція часто маскується під сильну застуду або грип. Перші ознаки: висока температура, ломота, біль у м'язах і животі.

