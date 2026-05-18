Хантавірус в Україні: лікарі назвали кількість випадків зараження

Віталій Кірсанов
18 травня 2026, 22:48
Минулого року фахівці зареєстрували 436 випадків зараження хантавірусом.
Стало відомо, скільки випадків зараження хантавірусом виявлено в Україні
Стало відомо, скільки випадків зараження хантавірусом виявлено в Україні / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, phc.org.ua

Коротко:

  • В Україні за три місяці зафіксовано 63 випадки хантавірусу
  • Найбільше інфікованих у Сумській області

Протягом перших трьох місяців 2026 року в Україні зафіксували 63 випадки зараження хантавірусом, а протягом минулого року їх було всього 436. У всіх них виявили штами, які передаються від гризунів до людини. Про це йдеться у відповіді Центру громадського здоров’я на запит Hromadske.

З січня по березень 2026 року в Україні виявили 63 випадки хантавірусу, з яких 58 – у Сумській області, три – у Чернігівській та по одному – у Кіровоградській і Вінницькій.

Минулого року фахівці зареєстрували 436 випадків зараження хантавірусом, з них 428 – на Сумщині, по два – у Львівській та Чернігівській, і по одному – у Харківській та Черкаській областях.

У 2024 році фіксували лише три випадки (два у Львівській та один у Харківській областях).

Така ж кількість інфікованих була у 2023 році (по одному випадку у Львівській, Київській та Запорізькій областях).

Штам хантавірусу Andes, який поширюється від людини до людини, в Україні поки що не фіксували.

Як писав раніше Главред, українські лікарі повідомляють про повернення газової гангрени — смертельно небезпечної інфекції, яку історично пов'язували з окопами Першої світової війни.

Всесвітня організація охорони здоров'я визнала новий спалах Еболи в Демократичній Республіці Конго та Уганді надзвичайною подією міжнародного значення. Рішення прийнято через високий ризик виходу вірусу за межі регіону, хоча про пандемію поки що не йдеться.

Раніше в парламенті заявили про масове зараження норовірусом — збудником, який легко поширюється в закритих колективах. Після встановлення причини в Раді посилили санітарні заходи, щоб стримати подальше поширення інфекції.

Про інфекцію: Хантавірус

Хантавіруси — це група небезпечних вірусів, переносниками яких є гризуни (миші, щури). Зараження відбувається при вдиханні пилу з частинками екскрементів тварин. Віруси вражають легені або нирки, викликаючи важкі захворювання з високим ризиком летального результату, але вони практично не передаються від людини до людини.

Найчастіше хантавірус передається повітряно-пиловим шляхом. Заразитися можна, прибираючи запилене горище, сарай або підвал, де живуть гризуни.

Інфекція часто маскується під сильну застуду або грип.

Перші ознаки: висока температура, ломота, біль у м'язах і животі.

