Хантавірус в Україні: лікарі назвали кількість випадків зараження

Коротко:
- В Україні за три місяці зафіксовано 63 випадки хантавірусу
- Найбільше інфікованих у Сумській області
Протягом перших трьох місяців 2026 року в Україні зафіксували 63 випадки зараження хантавірусом, а протягом минулого року їх було всього 436. У всіх них виявили штами, які передаються від гризунів до людини. Про це йдеться у відповіді Центру громадського здоров’я на запит Hromadske.
З січня по березень 2026 року в Україні виявили 63 випадки хантавірусу, з яких 58 – у Сумській області, три – у Чернігівській та по одному – у Кіровоградській і Вінницькій.
Минулого року фахівці зареєстрували 436 випадків зараження хантавірусом, з них 428 – на Сумщині, по два – у Львівській та Чернігівській, і по одному – у Харківській та Черкаській областях.
У 2024 році фіксували лише три випадки (два у Львівській та один у Харківській областях).
Така ж кількість інфікованих була у 2023 році (по одному випадку у Львівській, Київській та Запорізькій областях).
Штам хантавірусу Andes, який поширюється від людини до людини, в Україні поки що не фіксували.
Як писав раніше Главред, українські лікарі повідомляють про повернення газової гангрени — смертельно небезпечної інфекції, яку історично пов'язували з окопами Першої світової війни.
Всесвітня організація охорони здоров'я визнала новий спалах Еболи в Демократичній Республіці Конго та Уганді надзвичайною подією міжнародного значення. Рішення прийнято через високий ризик виходу вірусу за межі регіону, хоча про пандемію поки що не йдеться.
Раніше в парламенті заявили про масове зараження норовірусом — збудником, який легко поширюється в закритих колективах. Після встановлення причини в Раді посилили санітарні заходи, щоб стримати подальше поширення інфекції.
Про інфекцію: Хантавірус
Хантавіруси — це група небезпечних вірусів, переносниками яких є гризуни (миші, щури). Зараження відбувається при вдиханні пилу з частинками екскрементів тварин. Віруси вражають легені або нирки, викликаючи важкі захворювання з високим ризиком летального результату, але вони практично не передаються від людини до людини.
Найчастіше хантавірус передається повітряно-пиловим шляхом. Заразитися можна, прибираючи запилене горище, сарай або підвал, де живуть гризуни.
Інфекція часто маскується під сильну застуду або грип.
Перші ознаки: висока температура, ломота, біль у м'язах і животі.
