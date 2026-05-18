Долар за крок до рекорду, євро дорожчає: курс валют на 19 травня

Українська валюта стрімко втрачає позиції.

Курс валют в Україні на вівторок / колаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

На вівторок, 19 травня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, долар та євро вкотре подорожчали. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

Завтра курс долара до гривні буде на рівні 44,15 грн/дол., що на 8 копійок більше, ніж 18 травня. Крім того, американська валюта скоро може встановити новий рекорд, адже найвищий показник був зафіксований 13 березня – 44,16 грн/дол.

Курс євро

Щодо євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,41 грн/євро. Українська національна валюта обвалилася одразу на 15 копійок.

Варто додати, що на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,16/44,19 грн/дол., а до євро - 51,42/51,44 грн/євро.

Курс злотого

Польський злотий також продемонстрував тенденцію до подорожчання. Курс цієї валюти 19 травня буде становити 12,11 грн/злотий, що на 4 копійки більше, ніж 18 травня (12,07 грн/злотий).

Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют впродовж тижня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що наприкінці травня валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, попри підвищений попит на валюту та зовнішні ризики.

За його прогнозом, курс долара найближчим часом перебуватиме в межах 43,75-44,35 грн, а курс євро – 50,5-52,5 грн залежно від ситуації на світовому ринку та динаміки пари євро/долар.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, економічний експерт та президент Міжнародний інститут свободи Ярослав Романчук заявляв, що українська валюта може ослабнути до 55-60 гривень за долар відповідно до стану української економіки, але наразі Нацбанк стримує девальвацію.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов говорив, що у травні валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, однак із можливими коливаннями курсу валют.

Водночас фінансовий аналітик Андрій Шевчишин наголошував, що попри короткострокові коливання, загальний тренд на поступову девальвацію національної валюти зберігається.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

