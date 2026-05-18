Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Долар за крок до рекорду, євро дорожчає: курс валют на 19 травня

Марія Николишин
18 травня 2026, 16:25
google news Підпишіться
на нас в Google
Українська валюта стрімко втрачає позиції.
Долар за крок до рекорду, євро дорожчає: курс валют на 19 травня
Курс валют в Україні на вівторок / колаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс валют у вівторок
  • Яка валюта подорожчала найбільше

На вівторок, 19 травня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, долар та євро вкотре подорожчали. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

Завтра курс долара до гривні буде на рівні 44,15 грн/дол., що на 8 копійок більше, ніж 18 травня. Крім того, американська валюта скоро може встановити новий рекорд, адже найвищий показник був зафіксований 13 березня – 44,16 грн/дол.

відео дня

Курс євро

Щодо євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,41 грн/євро. Українська національна валюта обвалилася одразу на 15 копійок.

Варто додати, що на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,16/44,19 грн/дол., а до євро - 51,42/51,44 грн/євро.

Курс злотого

Польський злотий також продемонстрував тенденцію до подорожчання. Курс цієї валюти 19 травня буде становити 12,11 грн/злотий, що на 4 копійки більше, ніж 18 травня (12,07 грн/злотий).

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют впродовж тижня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що наприкінці травня валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, попри підвищений попит на валюту та зовнішні ризики.

За його прогнозом, курс долара найближчим часом перебуватиме в межах 43,75-44,35 грн, а курс євро – 50,5-52,5 грн залежно від ситуації на світовому ринку та динаміки пари євро/долар.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, економічний експерт та президент Міжнародний інститут свободи Ярослав Романчук заявляв, що українська валюта може ослабнути до 55-60 гривень за долар відповідно до стану української економіки, але наразі Нацбанк стримує девальвацію.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов говорив, що у травні валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, однак із можливими коливаннями курсу валют.

Водночас фінансовий аналітик Андрій Шевчишин наголошував, що попри короткострокові коливання, загальний тренд на поступову девальвацію національної валюти зберігається.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
долар евро НБУ курс валют курс гривні курс долара курс євро курс НБУ курс злотого
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Вручення повісток по-новому: відомі деталі реформи мобілізації в Україні, що зміниться

Вручення повісток по-новому: відомі деталі реформи мобілізації в Україні, що зміниться

17:08Аналітика
У Києві різко підвищать тарифи на проїзд: скільки коштуватиме поїздка в транспорті

У Києві різко підвищать тарифи на проїзд: скільки коштуватиме поїздка в транспорті

17:08Україна
Від спеки до гроз і сильного вітру: погода в Україні різко змінюватиметься

Від спеки до гроз і сильного вітру: погода в Україні різко змінюватиметься

16:59Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
У Європі заговорили про відмову від пластикових вікон: у чому основна причина

У Європі заговорили про відмову від пластикових вікон: у чому основна причина

Карта Deep State онлайн за 18 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Навіть суперврожай не врятує: в Україні сильно подорожчає головний продукт

Навіть суперврожай не врятує: в Україні сильно подорожчає головний продукт

Гороскоп на завтра, 19 травня: Дівам - радість, Скорпіонам - неприємність

Гороскоп на завтра, 19 травня: Дівам - радість, Скорпіонам - неприємність

Після 18 травня життя зміниться: хто із знаків зодіаку зітхне з полегшенням

Після 18 травня життя зміниться: хто із знаків зодіаку зітхне з полегшенням

Останні новини

17:12

"Окупанти "привітали" нас": Камалія показала наслідки прильоту

17:08

Вручення повісток по-новому: відомі деталі реформи мобілізації в Україні, що змінитьсяВідео

17:08

У Києві різко підвищать тарифи на проїзд: скільки коштуватиме поїздка в транспорті

16:59

Від спеки до гроз і сильного вітру: погода в Україні різко змінюватиметься

16:57

Чи обов'язково вдягати хустку до церкви: священник розставив крапки над "і"Відео

Вовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій ХарківськийВовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій Харківський
16:25

Як звузити джинси в талії за декілька секунд: голка та нитка не знадоблятьсяВідео

16:25

Долар за крок до рекорду, євро дорожчає: курс валют на 19 травня

16:22

Чому 19 травня не можна стригти волосся: яке церковне свято

16:11

Як правильно обрізати тую, щоб вона не лисіла - головні правила та помилкиВідео

Реклама
15:52

Чому через найдовшу річку світу не збудували жодного мосту: справжня причина здивує

15:51

Окупантів вибили з позицій: бійці ГУР просунулися в Запорізькій областіВідео

15:41

Кришки засяють як нові: допоможе простий спосіб із того, що є вдома

15:17

Путін опинився перед важким вибором через війну: у розвідці розкрили проблему Кремля

14:56

Галкін зворушив мережу вчинком для Пугачової: "Разом до кінця"Відео

14:39

Жінка втратила 119 тисяч гривень після телефонної розмови – що сталося

14:29

Головки виростуть розміром із кулак: чим підживити часник, щоб він не жовтівВідео

14:29

Попри війну, в Київ гелікоптером доставили серце для порятунку юнака з РівненщиниФото

14:17

"Ми повернулися": Потап і Настя зробили гучну заяву та обурили українцівВідео

14:05

Сили оборони уразили низку "жирних" цілей в тилу ворога: у Генштабі розрили деталі

13:49

Наслідки можуть бути фатальними: які речі варто негайно прибрати з автоВідео

Реклама
13:35

Банда підлітків нападає на людей та грабує магазини в Житомирі: поліція встановила осібВідео

13:25

В Україні різко впали ціни на популярні овочі: що подешевшало найбільше за тиждень

13:21

Будуть гірчити й хворіти: чого не можна робити після висадки огірківВідео

13:03

"Такого наговорив": Полякова публічно звинуватила Вадіка у розладі з Єфросиніною

12:51

Все залежить від Трійці: коли у 2026 році припадає День Святого Духа

12:47

У Білорусі заявили про початок ядерних навчань з РФ: чи є загроза для України

12:37

Як відмити душову кабіну: секретний розчин знищить застарілі плями

12:18

Чому білизна погано віджимається у пралці: причина, про яку мало хто здогадується

11:59

Китайський гороскоп на завтра, 19 травня: Кроликам — оновлення, Собакам — похвала

11:57

Які прилади "таємно" збільшують рахунки за світло: їх використовують майже щодняВідео

11:52

Україна створила свій перший КАБ із боєголовкою вагою 250 кг: як виглядає бомбаВідео

10:53

"Більше нікому не потрібна": від Повалій відрікся єдиний син

10:53

"Ставатиме лише гірше": до чого у ЦПД закликали росіян після потужної атаки на Москву

10:51

Листя жовтіє, а коріння гниє: найгірші місця для посадки перцю

10:37

На 64-му році життя: помер народний депутат України Степан Кубів

10:33

Знають далеко не всі: що таке "вальяжний" та як перекласти на українську

10:26

Пєсков назвав несподіваний спосіб розпочати діалог із Росією

09:59

У паніці через атаку дронів на Москву: в ISW вказали на вразливе місце РФ

09:55

"Приписати собі": Кіркорова "обламали" з перемогою на Євробаченні 2026Відео

09:17

Чому РФ почала атакувати Закарпаття і до чого тут Орбан: у The Times назвали причину

Реклама
09:13

Після 18 травня життя зміниться: хто із знаків зодіаку зітхне з полегшенням

09:05

"Це щось нове": РФ "Шахедом" атакувала торгове судно Китаю у водах України - деталі

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 травня (оновлюється)

09:00

Політолог про повернення "Укргазбанком" мільярда гривень: коли у боржників забирають можливість не платити, вони йдуть в інформаційну війну

08:42

РФ почала втрачати позиції в Україні - The Economist вказав на перелом у війні

08:09

Карта Deep State онлайн за 18 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:31

Немає "хороших росіян" і "поганих": Портников - про те, на що перетворилася РФПогляд

07:25

Влучання в Одесі після атаки РФ: дрони вдарили по будинках і дитсадку, є пораненіФото

06:57

Ракета влучила в житловий квартал посеред ночі: РФ атакувала Дніпро, є пораненіФото

05:31

У СРСР боролися з "домашнім стриптизом": чому ходьбу босоніж вважали непристойною

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини Рівного
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти