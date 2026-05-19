Масований удар балістики: що відомо про "прильоти" на об’єктах Нафтогазу

Оцінити масштаби руйнувань можна буде лише після скасування тривоги, розповів Сергій Корецький.

https://glavred.net/ukraine/massirovannyy-udar-ballistiki-chto-izvestno-o-priletah-na-obektah-naftogaza-10765880.html Посилання скопійоване

Росія завдала удару балістичною зброєю / Колаж: Главред, фото: скріншот, kpszsu

Головне:

Нанесено удар трьома балістичними ракетами по газових об'єктах

Оцінити масштаб руйнувань можна буде лише після відбою тривоги

Країна-агресор РФ завдала удару трьома балістичними ракетами по об'єктах групи "Нафтогаз" у Дніпропетровській області.

Про це повідомив у Facebook голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

відео дня

"Вчора і сьогодні майже безперервно триває атака дронів, а щойно було завдано удару відразу трьома балістичними ракетами по активах у Дніпропетровській області. Є пошкодження та руйнування", – написав Корецький.

За його словами, оцінити масштаб руйнувань можна буде лише після відбою тривоги.

Корецький також підкреслив, що персонал атакованих об'єктів не постраждав.

Він зазначив, що минулого тижня під масованим обстрілом балістичними ракетами перебувала інфраструктура "Нафтогазу" в Полтавській області.

/ Нафтогаз

Що передувало

Як повідомлялося, з початку року РФ атакувала об'єкти "Нафтогазу" понад 100 разів, у результаті атаки 5 травня загинули четверо співробітників Групи та двоє рятувальників.

Думка експерта про удари по енергетиці

Геннадій Рябцев з Національного інституту стратегічних досліджень пояснив, що атаки на ключові елементи енергосистеми — підстанції та магістральні лінії — спрямовані на підрив її стабільної роботи. Пошкодження цих вузлів ускладнюють передачу електроенергії між регіонами та знижують загальну надійність мережі.

За словами фахівця, тимчасові відключення світла в таких умовах стають необхідним заходом. Вони допомагають врівноважити систему та запобігають більш серйозним аваріям і масштабним перебоям.

Удари РФ по Україні — новини за темою

Країна-агресор РФ готується до нових масованих ударів по Україні. Цього разу метою атак можуть стати об'єкти водопостачання, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в держструктурах. Основною метою ударів можуть стати об'єкти системи водозабору.

Як раніше повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих жителів.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Харків. В результаті удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Інші новини:

Про джерело: Нафтогаз України Нафтогаз України - найбільша за часткою у ВВП компанія України, провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни. Засновником та єдиним акціонером компанії є держава, пише Вікіпедія. До Групи Нафтогаз входять НАК "Нафтогаз України" та низка інших юридичних осіб, інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів яких НАК "Нафтогаз України" включає до консолідованої річної фінансової звітності; юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є НАК "Нафтогаз України"; юридичних осіб, контрольний пакет акцій яких належить НАК "Нафтогаз України".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред