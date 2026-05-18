Окупантів вибили з позицій: бійці ГУР просунулися в Запорізькій області

Українські підрозділи готові до нових атак ворога.

Росіян вибили із Степногірська / колаж: Главред, фото: deepstatemap, facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне:

Окупантів вибили з укріплень у Степногірську

ЗСУ проводили штурм з аеророзвідкою та вогневою підтримкою

Росіяни можуть спробувати повернутися до міста

Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Артан" під час інтенсивних боїв взяли під контроль головні об'єкти населеного пункту Степногірськ на Запорізькому напрямку. Про це повідомило Головне управління розвідки.

Відомо, що операція проходила в тісній координації із суміжними підрозділами Сил безпеки та оборони України.

"Спецпризначенці провели серію наступальних дій, спрямованих на витіснення російських окупантів із населеного пункту та стабілізацію ситуації у Степногірську", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час штурму техніку українських військових намагався атакувати ворожий FPV-дрон, однак його вдалося знищити ще до удару.

"У результаті боїв у складних міських умовах українські сили вибили російських військових із укріплених позицій. Головні об'єкти Степногірська перейшли під контроль Сил безпеки та оборони України", - додають в ГУР.

Водночас командир спецпідрозділу "Артан" Віктор Торкотюк повідомив, що штурмові дії проводилися злагоджено із використанням аеророзвідки та точкового вогневого ураження.

За його словами, кожен будинок у місті перевіряли на наявність вибухових "сюрпризів" та залишків живої сили противника.

Крім того, українські військові не відкидають, що окупанти можуть спробувати повторно зайти до міста, однак підрозділи готові до нових атак.

Наступ РФ на Запорізькому напрямку

Командир 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун" заявляв, що російські війська посилюють інтенсивність бойових дій у районі Гуляйполя на Запорізькому напрямку.

За його словами, для наступу окупанти вже сформували необхідне угруповання та активно поповнюють підрозділи новим особовим складом.

Командир зазначив, що окупанти використовують перевірену радянську тактику масованих дій піхоти.

Як повідомляв Главред, начальник сектору реагування патрульної поліції Вовчанська Олексій Харківський говорив, що попри заяви російського командування про нібито повне захоплення Вовчанська, бої за місто тривають і станом на середину травня 2026 року українські військові продовжують утримувати позиції у населеному пункті.

Аналітики американського Інституту вивчення війни говорили, що російські війська продовжують тиснути одразу на кількох напрямках фронту, однак не всюди їм вдається досягати поставлених цілей. Водночас ЗСУ не лише стримують атаки, а й проводять контрдії, повертаючи контроль над окремими населеними пунктами та позиціями.

Крім того, Сили оборони України повернули під контроль Одрадне та його околиці в Харківській області. У результаті спланованої операції Сили оборони України провели зачистку населеного пункту.

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

