Паливо в Україні різко подорожчає: названо терміни стрибка цін на АЗС

Олексій Тесля
18 травня 2026, 22:08
Зростання цін може бути довгостроковим через ризик загострення конфлікту між США та Іраном.
В Україні можуть змінити ціни на АЗС

  • Ціни на АЗС в Україні цього тижня продовжать зростати
  • Зростання цін може бути довгостроковим через ризик конфліктів

Експерт з палива Дмитро Льоушкін прогнозує, що ціни на бензин і дизель в Україні цього тижня продовжать зростати.

За його словами, до кінця тижня найбільші мережі АЗС можуть підвищити ціни ще на 1 грн через збільшення оптових цін на пальне та зростання котирувань нафти й газойлю, повідомляє УНІАН.

"Я думаю, що цього тижня всі будуть придивлятися до тренду на світових ринках, а, можливо, наприкінці тижня "чудова четвірка" зробить крок уперед на 1 гривню", – зазначив Льоушкін, підкреслюючи синхронність дій великих мереж.

За даними експерта, оптова ціна дизеля 18 травня зросла на 1,5 грн, а бензину – на 55 копійок. Він також пов'язує зростання вартості бензину з наслідками удару по Кременчуцькому НПЗ та збільшенням обсягів продажів.

"Ми вже бачимо зростання вартості бензину, оскільки він був дещо недооцінений. Але там переважно вплинув Кременчук. Ринок розвернувся і пішов вгору", – додав він.

Льоушкін попереджає, що зростання цін може бути довгостроковим через ризик загострення конфлікту між США та Іраном, обмеження судноплавства через Ормузьку протоку та падіння запасів нафти у світі. "На нас чекає черговий стрибок цін на нафту. Це може статися або під час другого етапу війни, або на початку липня через дефіцит", – підсумував експерт.

Зростання цін на паливо: коли очікувати подорожчання

Експерти попереджають, що ціни на бензин і дизель у найближчі тижні можуть зрости швидше, ніж очікувалося. На їхню думку, головним фактором залишається ринок нафти: за умови збереження нинішніх тенденцій підвищення вартості палива виглядає найбільш імовірним сценарієм.

Як повідомляв Главред, паливний експерт говорив, що вартість бензину та дизеля на українських АЗС може зрости ще на 1 гривню.

Керівник консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявляв, що зростання котирувань нафти на світових ринках і ослаблення гривні щодо основних валют можуть спровокувати подорожчання палива на АЗС.

Політолог Вадим Трюхан підкреслив, що в Україні може подорожчати бензин і автомобільний газ. На його думку, через ситуацію на Близькому Сході бензин в Україні може подорожчати не на кілька гривень, а відразу на 5–10 гривень за літр.

Про персону: Дмитро Льоушкін

Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

