Новий прем'єр Угорщини Мадяр виставив Україні умову для вступу до ЄС - що відомо

Юрій Берендій
18 травня 2026, 20:33
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про початок технічних переговорів з Україною щодо гарантій прав угорської громади на Закарпатті.
Мадяр виставив Україні умову для вступу до ЄС - про що йдеться / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Петер Мадяр/Facebook

Про що йдеться у матеріалі:

  • Будапешт почав технічні переговори з Києвом щодо прав меншин
  • Гарантії для угорців Закарпаття є умовою для інтеграції до ЄС

У понеділок, 18 травня, новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про початок переговорів з українською стороною щодо надання правових гарантій угорській громаді на Закарпатті. За його словами, це питання є важливою умовою для подальшого розвитку відносин між Україною та Європейським Союзом. Про це він заявив під час телефонної розмови з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

За словами Мадяра, розмова відбулась перед засіданням уряду.

"Ми розпочали раунд переговорів на технічному рівні з українською стороною, спрямований на якнайшвидше забезпечення правових гарантій мовних, освітніх та культурних прав угорської громади в Закарпатті", - зазнаичв він.

За словами угорського прем’єра, Кошта також наголосив у розмові, що напередодні чітко доніс президенту України позицію щодо необхідності дотримання прав угорської меншини в Україні, як передумови для подальших кроків у відносинах між Києвом та ЄС.

У цьому контексті варто згадати, що ще до інавгурації та офіційного вступу на посаду Петер Мадяр висував умову для підтримки початку офіційних переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Йшлося про необхідність розширення прав угорської меншини в Україні. Про це повідомляло агентство Bloomberg.

За інформацією джерел видання, під час зустрічі в Брюсселі з президентом Європейської ради Антоніу Коштою Мадяр озвучив вимоги, які фактично повторюють перелік із 11 пунктів, раніше висунутих урядом Віктора Орбана. Основні претензії стосуються гарантування прав угорської громади в Україні та забезпечення можливості безперешкодного навчання угорською мовою.

Якою буде політика Петера Мадяра щодо Росії

Як писав Главред, уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що між проросійським курсом Віктора Орбана та позицією нового уряду Петера Мадяра існує принципова різниця. За його словами, нова угорська влада є значно більш проєвропейською, хоча водночас і надалі відстоює національні інтереси Угорщини.

Власюк також підкреслив, що не вважає реалістичним лобіювання інтересів Росії в Європейському Союзі з боку будь-яких прагматичних і розсудливих політиків.

Крім того, він зазначив, що основний етап консультацій між Брюсселем і новим урядом Угорщини розпочнеться після остаточного формування Кабінету міністрів, орієнтовно на початку або в середині травня.

"Паралельно в Європейському Союзі вже розпочалася робота над 21-м санкційним пакетом. І я думаю, коли ми підійдемо до певного проекту утримання 21 санкційного пакету, тоді ми зможемо предметно консультуватися з угорським урядом і бачити їхню позицію", - додав він.

Нагадаємо, Мадяр висунув вимогу щодо розширення прав угорців Закарпаття ще після перемоги його партії на виборах та анонсував окрему зустріч із Володимиром Зеленським у Береговому. Політик тоді заявив, що Київ має скасувати обмеження у мовній та освітній сферах. Також ішлося про необхідність змін у використанні угорської мови в офіційних установах.

Зазначимо, Зеленський привітав нового прем’єра Угорщини Петера Мадяра після інавгурації та заявив про готовність будувати відносини на принципах добросусідства і взаємної поваги. У відповідь Мадяр говорив про необхідність оновлення країни та окреслив курс на перегляд окремих підходів попереднього уряду Віктора Орбана.

Як раніше повідомляв Главред, Мадяр виступив проти прискореного вступу України до ЄС та назвав такий сценарій "абсурдним" через війну. Водночас він визнав Україну жертвою російської агресії. Новий глава уряду також неодноразово наголошував, що питання угорської меншини залишатиметься для Будапешта одним із ключових у діалозі з Києвом.

Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

