Фейковий "співробітник СБУ" виманив у експрем'єра космічну суму: ЗМІ з'ясували подробиці

Під психологічним тиском пенсіонер передав зловмисникам готівку в різних валютах на суму у мільйони грн.

Зловмисники викрали у 79-річного пенсіонера 6,7 млн гривень

Потерпілим виявився колишній прем'єр-міністр Валерій Пустовойтенко

Поліція Києва розкрила схему шахрайства, в якій двоє зловмисників обдурили 79-річного пенсіонера, викравши у нього 6,7 млн гривень, видаючи себе за співробітників СБУ.

Літньому чоловікові зателефонував чоловік, який представився правоохоронцем, і почав звинувачувати його у фінансуванні країни-агресора, погрожувати кримінальними справами та надсилати підроблені повістки, йдеться в повідомленні.

Шахраї запевняли, що вирішити питання можна, перевіривши та задекларувавши гроші через "спеціальні структури".

Під психологічним тиском пенсіонер передав зловмисникам готівку в різних валютах на суму 6,7 млн грн. Гроші потім переказали на криптогаманець, а самі шахраї залишили собі по 300 доларів. За свої дії їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Що відомо про потерпілого

Як пише РБК-Україна, потерпілим виявився колишній прем'єр-міністр України Валерій Пустовойтенко.

"Правоохоронці не розкривають, кого саме обдурили шахраї, але, за інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про колишнього прем'єра Валерія Пустовойтенка", - йдеться в повідомленні.

Про джерело: Національна поліція України Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

