"Окупанти "привітали" нас": Камалія показала наслідки прильоту

Під час нападу постраждав сімейний бізнес Камалії та її колишнього чоловіка.

Камалія — наслідки російського удару / колаж: Главред, скріншот із відео

Українська співачка Камалія розповіла про приліт, який стався під час російської атаки 14 травня і зруйнував бізнес-центр, що належить Мохаммеду Захуру. Артистка показала в Instagram наслідки удару і поділилася своєю історією втрат.

За словами Камалії, окупанти завдали удару по бізнес-центру, в якому щодня працювало багато людей. Вона повідомила, що через удар її родина зазнала величезних збитків — близько 80 мільйонів доларів. Для такого результату знадобилося 5 ракет, які російська армія витратила на знищення цивільного об'єкта.

Камалія на місці російського удару / скрін з відео

"У ніч з 13 на 14 травня російські окупанти "привітали" нас із Захуром по-своєму — ударом по нашому бізнес-центру. По будівлі, де щодня працювали люди. По місцю, яке було частиною нашого життя багато років. З 2014 року моя родина дуже багато втратила. Багато втратила в Луганську, у Донецькій області, в Одесі. Але ось чергова наша втрата на 80 мільйонів доларів, але ми не здаємося", — висловилася співачка.

Незважаючи на втрати, яких зазнала родина Камалії за всі роки російської агресії, артистка не втрачає оптимізму. Вона заявила, що її чоловік продовжуватиме допомагати українській армії та тим, хто постраждав від атак країни-агресора.

Зруйнований бізнес-центр / скрін з відео

"Захур з перших днів повномасштабної війни допомагає Україні, українським захисникам і людям, які постраждали від війни. Я також завжди була і залишаюся поруч з нашими військовими, волонтерами, дітьми та сім'ями, які потребують підтримки. Але жодні ракети, вибухи чи руйнування не змусять нас мовчати, боятися чи зупинитися", — запевнила Камалія.

Камалія / інфографіка: Главред

Про особу: Камалія Камалія — українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" — була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

