США продовжили виняток для Москви: нафту РФ вивели з-під санкцій

Олексій Тесля
18 травня 2026, 20:10
Сполучені Штати продовжили дію винятку для Росії з метою пом'якшення дефіциту нафти.
Трамп, Путін, нафта
США продовжать виняток із санкцій щодо нафти РФ

Головне:

  • США вирішили продовжити дію винятку з санкцій для РФ
  • Дія винятку США для РФ триватиме ще 30 днів

Міністерство фінансів США офіційно продовжило звільнення від санкцій нафти РФ на морі ще на місяць.

Про це заявив глава відомства Скотт Бессент. Він написав відповідне повідомлення у Twitter.

Як уточнив американський чиновник, це рішення спрямовано на те, щоб допомогти постраждалим країнам "тимчасово отримати доступ до російської нафти, яка наразі перебуває в морі".

Що відомо про звільнення від санкцій нафти РФ

Міністерство фінансів США вирішило продовжити дію винятку з санкцій щодо російської нафти, що транспортується морським шляхом.

Про це йдеться в повідомленні агентства Reuters з посиланнями на джерело, ознайомлене з планами Вашингтона.

За повідомленням, термін дії винятку закінчився в суботу, після того як кілька країн попросили додатковий час для закупівлі російської нафти. За словами джерела, дія цього винятку триватиме ще 30 днів.

Сполучені Штати надали це звільнення від санкцій з метою пом'якшення дефіциту нафти та високих цін, спричинених закриттям Іраном Ормузької протоки на тлі американо-ізраїльської військової операції.

Як блокування танкерів вдарить по нафтовому експорту РФ: експерт

Політичний та економічний аналітик Тарас Загородній вважає, що затримання суден російського "тіньового флоту" може серйозно ускладнити експорт нафти з РФ. На його думку, якщо до таких заходів долучаться європейські держави, наслідки для російської економіки можуть виявитися вкрай болючими — аж до різкого скорочення експортних поставок і масштабних економічних втрат.

Експерт нагадав, що ключові маршрути поставок російської нафти проходять через Балтійське та Чорне моря. Він також зазначив, що навіть тимчасові затримки танкерів, наприклад під приводом екологічних або технічних перевірок, здатні істотно уповільнити логістику та створити серйозні проблеми для нафтового експорту Росії.

Нагадаємо, як писав Главред, санкції США щодо російської нафти знову набули чинності після закінчення терміну дії тимчасового винятку на поставки сировини, яке було введено на тлі ризиків блокування Ормузької протоки. Пільговий період завершився цими вихідними.

Раніше США тимчасово скасували санкційні обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, що транспортуються танкерами морем. Продаж дозволено протягом 30 днів.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти 91 морського судна, що входить до "тіньового флоту" Росії.

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

