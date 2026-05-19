Росія масово обстрілює великі міста: Жданов назвав нову ціль ворога

Незабаром можуть розпочатися нові масовані обстріли, попередив Олег Жданов.

Олег Жданов передбачив масований удар з боку РФ

Головне із заяв Жданова:

Після Дніпра РФ може посилити атаки на великі міста України

Незабаром можуть початися нові масовані обстріли

Країна-агресор РФ завдає масованих ударів по великих українських містах. Раніше було атаковано Київ, напередодні Росія завдала наймасовішого удару по Дніпру з початку повномасштабної війни.

На місто випустили загалом 16 ракет різного типу та майже 150 безпілотників. Атака тривала вдень і посилилася вночі — безперервно понад 16 годин, розповів військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua.

Експерт не виключає, що після Дніпра РФ може посилити атаки на Суми, Чернігів або Запоріжжя.

"Я так думаю, що зараз Суми теж намагаються обстрілювати, іноді Чернігів. Швидше за все, можуть початися обстріли і того ж Запоріжжя. Чим менше у них буде успіхів на Гуляйпільському напрямку, тим більше вони можуть перенести зусилля і туди", — припустив він.

Разом з тим співрозмовник уточнив, що у Росії зараз, ймовірно, не вистачає ресурсів для масованих одночасних ударів по кількох містах.

"Російській Федерації не вистачає ресурсів для того, щоб одночасно наносити масовані удари по кількох містах. Бачите, вони вибирають", — додав Жданов.

Можливі нові нічні удари: що відомо

Сергій Бескрестнов попередив про ймовірність чергових нічних атак з боку Росії. За його словами, російські війська можуть знову використовувати ракети для ударів по території України.

"Вночі ми можемо спостерігати запуски ракет, за якими послідує нова хвиля атак. У них достатньо "шахедних" запасів, щоб завдати удару по нас сьогодні і завтра", — зазначив він.

Бескрестнов також зазначив, що під загрозою можуть опинитися центральні регіони країни

Як повідомляв Главред, в ніч на 14 травня російська окупаційна армія атакувала Київ та область. В результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. У Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція. Понад 10 осіб вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, раніше росіяни знову масово атакували Одесу ударними БПЛА. На жаль, двоє людей постраждали. Під удари потрапив об'єкт портової інфраструктури. В результаті двох хвиль атак пошкоджено обладнання, майно та вантажний транспорт.

Раніше повідомлялося, що після ворожого удару в Полтавській області без газопостачання залишилися близько 1000 абонентів. Йдеться про мешканців кількох населених пунктів.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

