Гроші зникнуть з карток: у Мінекономіки назвали дату, коли заберуть кешбек

Руслана Заклінська
18 травня 2026, 18:28
Невикористані гроші після дедлайну повернуться до державного бюджету.
Накопичений нацкешбек слід використати до 30 червня / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

Головне:

  • Кошти "Національного кешбеку" треба витратити до 30 червня
  • Після 30 червня кошти повернуться державі
  • Кешбек за квітень надійде у травні, за травень - у липні

Українцям потрібно витратити кошти, накопичені на картках програми "Національний кешбек", до 30 червня. Після цього невитрачені гроші автоматично повернуться до державного бюджету. Про це повідомило Міністерство економіки.

У відомстві підкреслили, що сама програма "Національний кешбек" продовжує діяти у звичному режимі. Українці й надалі отримуватимуть компенсацію за купівлю товарів вітчизняного виробництва, а нарахування здійснюватимуться регулярно після 20 числа кожного місяця за попередній розрахунковий період.

У Мінекономіки також уточнили графік найближчих виплат. Кешбек за квітень українці отримають наприкінці травня й ці кошти потрібно використати до 30 червня 2026 року. Виплата за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні, а надалі нарахування здійснюватимуться за стандартним щомісячним графіком.

Який розмір кешбеку

Учасники програми отримують компенсацію залежно від категорії товару українського виробництва. За продукти харчування, автотовари, аптечні товари й товари для саду та городу нараховується 5% кешбеку. Водночас за непродовольчі товари (одяг, взуття, техніка, іграшки, товари для хобі, відпочинку та ремонту) та окремі харчові продукти (тверді й м’які сири, макарони, вівсяні та гречані крупи) передбачено 15% кешбеку.

Детальніше про категорії товарів та відсотки нарахування можна дізнатися у сервісі програми або через сканер штрихкодів у застосунку "Дія" в розділі "Національний кешбек".

На що можна витратити кошти

Накопичені кошти з картки можна використати лише на визначені цілі:

  • оплату комунальних послуг;
  • оплату поштових послуг;
  • купівлю продуктів українського виробництва;
  • придбання ліків та медичних виробів українського виробництва;
  • купівлю книжок та іншої друкованої продукції;
  • благодійні внески, зокрема донати на підтримку ЗСУ.

Участь у "Національному кешбеку" доступна кожному охочому. Для цього потрібно:

  1. Відкрити картку для виплат у банку-партнері програми.
  2. Надати дозвіл банку на передачу інформації про транзакції з карток.
  3. У застосунку "Дія" в розділі "Сервіси" обрати картку для виплат "Національний кешбек".

У міністерстві наголошують, що кешбек нараховується виключно за безготівкові покупки товарів, які беруть участь у програмі.

Національний кешбек - новини за темою

Нагадаємо, у 2025 році в Мережі з’явилися чутки про нібито згортання програми "Національний кешбек" через нестачу фінансування, однак у Мінекономіки це спростували. Відомство заявило, що програма працює у штатному режимі та продовжиться у 2026 році.

Наприкінці листопада минулого року уряд уже звузив перелік товарів і послуг, на які можна витрачати кошти з карток "Національного кешбеку" та "Зимової єПідтримки". Тепер їх дозволено використовувати лише для оплати комунальних послуг, ліків, книжок, поштових сервісів або благодійності.

Як повідомляв Главред, у клієнтів ПриватБанку виникли проблеми з підключенням картки до програми "Національний кешбек". Один із користувачів поскаржився, що протягом кількох годин не зміг прив’язати картку через техпідтримку банку, попри те що в "Дії" інші картки (monobank і SENS) уже працюють без проблем.

Про джерело: Міністерство економіки України

Міністерство економіки України — колишнє міністерство України, центральний орган виконавчої влади України. 9 грудня 2010 року реорганізоване в Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. З 20 травня 2021 міністром економіки України призначено Любченко Олексія Миколайовича, пише Вікіпедія.

