Гроші зникнуть з карток: у Мінекономіки назвали дату, коли заберуть кешбек

Невикористані гроші після дедлайну повернуться до державного бюджету.

Накопичений нацкешбек слід використати до 30 червня

Українцям потрібно витратити кошти, накопичені на картках програми "Національний кешбек", до 30 червня. Після цього невитрачені гроші автоматично повернуться до державного бюджету. Про це повідомило Міністерство економіки.

У відомстві підкреслили, що сама програма "Національний кешбек" продовжує діяти у звичному режимі. Українці й надалі отримуватимуть компенсацію за купівлю товарів вітчизняного виробництва, а нарахування здійснюватимуться регулярно після 20 числа кожного місяця за попередній розрахунковий період.

У Мінекономіки також уточнили графік найближчих виплат. Кешбек за квітень українці отримають наприкінці травня й ці кошти потрібно використати до 30 червня 2026 року. Виплата за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні, а надалі нарахування здійснюватимуться за стандартним щомісячним графіком.

Який розмір кешбеку

Учасники програми отримують компенсацію залежно від категорії товару українського виробництва. За продукти харчування, автотовари, аптечні товари й товари для саду та городу нараховується 5% кешбеку. Водночас за непродовольчі товари (одяг, взуття, техніка, іграшки, товари для хобі, відпочинку та ремонту) та окремі харчові продукти (тверді й м’які сири, макарони, вівсяні та гречані крупи) передбачено 15% кешбеку.

Детальніше про категорії товарів та відсотки нарахування можна дізнатися у сервісі програми або через сканер штрихкодів у застосунку "Дія" в розділі "Національний кешбек".

На що можна витратити кошти

Накопичені кошти з картки можна використати лише на визначені цілі:

оплату комунальних послуг;

оплату поштових послуг;

купівлю продуктів українського виробництва;

придбання ліків та медичних виробів українського виробництва;

купівлю книжок та іншої друкованої продукції;

благодійні внески, зокрема донати на підтримку ЗСУ.

Участь у "Національному кешбеку" доступна кожному охочому. Для цього потрібно:

Відкрити картку для виплат у банку-партнері програми. Надати дозвіл банку на передачу інформації про транзакції з карток. У застосунку "Дія" в розділі "Сервіси" обрати картку для виплат "Національний кешбек".

У міністерстві наголошують, що кешбек нараховується виключно за безготівкові покупки товарів, які беруть участь у програмі.

Нагадаємо, у 2025 році в Мережі з’явилися чутки про нібито згортання програми "Національний кешбек" через нестачу фінансування, однак у Мінекономіки це спростували. Відомство заявило, що програма працює у штатному режимі та продовжиться у 2026 році.

Наприкінці листопада минулого року уряд уже звузив перелік товарів і послуг, на які можна витрачати кошти з карток "Національного кешбеку" та "Зимової єПідтримки". Тепер їх дозволено використовувати лише для оплати комунальних послуг, ліків, книжок, поштових сервісів або благодійності.

Як повідомляв Главред, у клієнтів ПриватБанку виникли проблеми з підключенням картки до програми "Національний кешбек". Один із користувачів поскаржився, що протягом кількох годин не зміг прив’язати картку через техпідтримку банку, попри те що в "Дії" інші картки (monobank і SENS) уже працюють без проблем.

Про джерело: Міністерство економіки України

