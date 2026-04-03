Росіяни запустили понад 500 дронів та 37 ракет: деталі масованого удару

Відомо, що влучання зафіксовано на 20 локаціях.

Як відпрацювала ППО

Коротко:

Росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури

Для удару ворог використав 542 ударних БпЛА та 37 ракет

ППО вдалося збити 26 ракет та 515 БпЛА

Країна-агресор Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для атаки окупанти використовували ударні БпЛА, ракети повітряного та наземного базування. Про це інформують Повітряні сили ЗС України.

Зазначається, що усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 579 засобів повітряного нападу:

10 балістичних ракет Іскандер-М (райони пуску – Курська, Ростовська обл, РФ);

25 крилатих ракет Х-101 (район пуску – із повітряного простору Самарської обл, РФ);

2 крилаті ракети Іскандер-К (район пуску – Ростовська обл, РФ);

542 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ. Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим, понад 330 із них – "Шахеди".

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

За попередніми даними, станом на 14:00, протиповітряною обороною збито чи подавлено 541 ціль - 26 ракет та 515 безпілотників різних типів. З них:

24 крилатих ракет Х-101;

2 крилаті ракети Іскандер-К;

515 ворожих БпЛА різних типів.

Ракета Х-101 / Інфографіка: Главред

Водночас зафіксовано влучання 11 ракет та 27 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 22 локаціях.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Які об’єкти може атакувати Росія Раніше моніторингові канали повідомляли, що країна-агресор Росія вже завершила підготовку до чергового масованого ракетно-дронового удару по території України. Зазначається, що під російськими ударами можуть опинитися не лише об’єкти енергетичної інфраструктури, а й системи водопостачання, водовідведення, а також промислові та військові об’єкти.

Як повідомляв Главред, у ніч на 3 квітня окупаційні війська РФ атакували Харків балістичним озброєнням. Війська РФ поцілили мінімум чотирма балістичними ракетами по Київському району Харкова.

Також російські окупанти вдарили КАБами по Шостці на Сумщині. Внаслідок атаки є постраждалі та загибла. Під ударами опинились житлові будинки.

У селищі Чабани Київської області внаслідок російського комбінованого удару вщент знищена ветеринарна клініка. Жодна тварина не вижила після прильоту.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

