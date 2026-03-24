Атака на Україну триває: 'Флеш' попередив про загрозу нових ракетних ударів

Росія шукає вразливі місця в повітряній обороні України, постійно змінюючи тактику ударів.

"Флеш" попередив, що РФ може повторно запустити ракети

Наразі Росія витратила до 40 % засобів ураження, підготовлених до атаки по Україні. Є ймовірність, що 24 березня в Україні може знову бути тривога через ракети.

Тобто можна говорити, що масована атака, яка почалася вночі, триває. Про це заявив фахівець із систем РЕБ та звʼязку, радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

"Наразі, на мою думку, противник витратив до 40 % засобів ураження, підготовлених до атаки. Атака на Україну триває. Припускаю, що сьогодні ми побачимо ще й ракети", - зазначив він. відео дня

За словами експерта, наразі Росія обрала стратегію удару, розтягнутого в часі.

Флеш пояснює, що ворог постійно змінює тактику масованих ударів, намагаючись знайти вразливі місця та прорвати українську повітряну оборону.

Де зараз тривога в Україні

На півдні, півночі, центрі та сході України триває повітряна тривога. У Повітряних силах Збройних Сил України наголосили, що станом на 12:29 велика кількість ударних дронів перебуває в повітряному просторі Чернігівської, Херсонської, Миколаївської та Полтавської областей.

О 12:36 зафіксовано рух безпілотників на Київ з півночі. Атака російських ударних БпЛА триває, громадян закликають дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях.

Чому ранкова атака була нетиповою

Моніторинговий телеграм-канал "єРадар" помітив, що під час останньої атаки окупаційні війська не виводили підводні човни - носії ракет у море та не піднімали МіГи.

"Нетиповість атаки фіксувалася ще з вечірніх годин: відбулася концентрована дронова активність по окремих операційних напрямках (зокрема Запорізькому), одночасно з використанням крилатих ракет Х-101 для ураження об'єктів у західному регіоні. Подібна комбінація засобів ураження зустрічається відносно рідко", - йдеться в повідомленні.

Удар по Україні 24 березня - що відомо

У ніч на 24 березня країна-агресор Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Окупанти застосували дрони, балістику та крилаті ракети.

Основний напрямок атаки – Полтава, Івано-Франківська область (м. Калуш), Запоріжжя, Одеса, Чорноморськ, Южне, Шостка, прифронтові території.

Основна мета атаки – енергетична інфраструктура в містах – Полтава, Наливайківка, Калуш (Івано-Франківська область), Одеса, Южне, Запоріжжя.

За даними Повітряних сил ЗСУ, радіотехнічними військами було зафіксовано 426 засобів повітряного нападу. Протиповітряною обороною збито/придушено 390 цілей – 25 ракет і 365 безпілотників різних типів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що пошкодження зафіксовано в 11 областях. У Запоріжжі та Полтаві постраждали багатоповерхівки, спалахували пожежі. Близько 40 дронів атакували Шостку (Сумська область). На Харківщині дрон влучив у електропоїзд.

Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія. З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України.

