Від спеки до гроз і сильного вітру: погода в Україні різко змінюватиметься

Синоптикиня зауважила, що спекотно буде не в усіх областях України.

Прогноз погоди в Україні на 19 травня / фото: УНІАН

Погода в Україні у вівторок, 19 травня, буде переважно дощовою, але теплою. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, у західних областях та на Житомирщині температура повітря сягатиме +17…+21 градус. Водночас на півдні, у центрі та на Чернігівщині, Сумщині і Харківщині очікується спека до +25…+29 градусів.

"Хто поза цим списком - тепло, комфортно, +22…+25 градусів", - додала вона.

Карта температури повітря / фото: t.me/PohodaNatalka

Діденко підкреслила, що у вівторок повсюди в Україні очікується нестійка погода з короткочасними грозовими дощами. Також подекуди можливі сильні шквали.

Погода 19 травня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 19 травня пройдуть короткочасні грозові дощі. Максимальна температура повітря у столиці становитиме близько +25 градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

"Нестійка погода в Україні триватиме, тому парасолі, нурофени, корвалоли, муркотливих котів тримаємо неподалік. Хай і травень помуркоче грозами - це ж його типова натура", - підсумувала синоптикиня.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, 17 травня у Дніпрі пройшла потужна злива, яка призвела до підтоплення частини міських вулиць. Опади були настільки інтенсивними, що вода швидко почала накопичуватися на дорогах і тротуарах. Унаслідок цього окремі ділянки вулиць тимчасово опинилися під водою.

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні упродовж тижня з 18 по 24 травня буде нестійкою, з періодичними дощами, грозами та градом. Над територією країни переважатиме знижений атмосферний тиск, що сприятиме розвитку циклонічної діяльності.

Синоптики також заявляли, що погода в Україні в травні 2026 року очікується з помірними температурами. Середня температура повітря становитиме 12–15 °C по країні, що приблизно на 1,5 градуса нижче кліматичної норми.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

