У ЄС обговорюють майбутнє українських біженців: повернуться на батьківщину не багато

Згідно зі сценарієм "крихкого миру з поступками", 2,4 млн біженців із приблизно 5,2 млн, які перебувають у Європі, не повернуться до України до 2029 р.

ЄС обговорює долю українських біженців після 2027 року

ЄС обговорює долю українських біженців після 2027 року

До 56% українських біженців можуть залишитися в Європі до 2029 року

Найбільше українців проживає в Німеччині

У Європейському Союзі поки що не ухвалили остаточного рішення щодо продовження режиму тимчасового захисту для українців після березня 2027 року. Обговорення цього питання триває між Єврокомісією та країнами-членами ЄС. Тим часом експерти прогнозують, що українські біженці залишаться в Європі, незалежно від результату війни. Главред зібрав головне, що варто знати про майбутнє українських біженців.

Як повідомив прес-секретар Єврокомісії Маркус Ламмерт, консультації щодо майбутнього механізму тимчасового захисту розпочалися ще в березні під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, передає "Європейська правда".

"Що я можу сказати, так це те, що обговорення тривають", – заявив Ламмерт.

Він підкреслив, що йдеться не тільки про підтримку України, а й про долю мільйонів українців, які зараз проживають на території країн Євросоюзу.

"Ми вважаємо, що це необхідне обговорення. Йдеться про підтримку України та біженців з України", – зазначив представник Єврокомісії.

Водночас у Брюсселі наголошують: на даний момент жодних остаточних рішень ухвалено не було.

"На даному етапі рішення немає", – додав Ламмерт.

Як повідомляють європейські ЗМІ, в Єврокомісії розглядають кілька можливих сценаріїв після завершення дії механізму в березні 2027 року. Серед варіантів — як чергове продовження тимчасового захисту, так і поступова скасування спеціального режиму.

Механізм тимчасового захисту був активований у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Завдяки цій директиві мільйони українців отримали можливість легально проживати в країнах ЄС, працювати, користуватися медичними послугами та здобувати освіту без проходження стандартної процедури оформлення притулку. Наразі дія механізму продовжена до 4 березня 2027 року.

До 56% українських біженців можуть залишитися в Європі до 2029 року

Згідно зі сценарієм "крихкого миру з поступками", 2,4 мільйона українських біженців із приблизно 5,2 мільйона, які перебувають у Європі, не повернуться в Україну щонайменше до 2029 року.

Такий прогноз міститься в дослідженні УправлінняВерховного комісара ООН у справах біженців.

Модель охоплювала період з 2026 року по грудень 2029 року та аналізувала три варіанти розвитку подій в Україні: перемогу у війні, "крихкий мир з поступками" та продовження бойових дій.

Що таке "крихкий мир" за визначенням дослідників

У сценарії "крихкого миру з поступками" передбачено припинення бойових дій до кінця 2026 року, збереження російського контролю над окупованими територіями, середній або високий рівень інвестицій на підконтрольних уряду територіях, а також завершення дії тимчасового захисту для українців у ЄС у березні 2027 року.

Скільки людей повернуться додому за прогнозами

У разі перемоги України, за оцінкою дослідників, до країни повернуться 68% біженців, а в європейських країнах залишаться 1,6 мільйона осіб. Якщо війна триватиме, в Європі залишаться 99% українських біженців.

Автори дослідження підкреслили, що сценарії не є прогнозом розвитку подій. За їхніми словами, модель використовується для аналізу того, як рішення та поведінка біженців можуть змінюватися залежно від різних можливих сценаріїв.

В ООН також повідомили, що 59% учасників опитування серед біженців з тимчасовим захистом заявили про намір змінити свій правовий статус протягом наступних 12 місяців.

Як проводилося дослідження

У дослідженні взяли участь 4,4 тисячі осіб. Дослідження проводилося методом агентного моделювання (Agent-Based Model). У рамках моделі враховувалися вік біженців, регіон походження та соціально-економічне становище для оцінки рішень про повернення або перебування за кордоном.

За іншими оцінками, навіть після завершення бойових дій масового повернення українців з-за кордону очікувати не варто. За оцінками експертів, додому можуть повернутися лише 10-15% громадян, які виїхали під час війни.

З яких країн українці почали масово виїжджати

Тим часом кількість українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу, продовжує скорочуватися. Наприклад, станом на кінець березня 2026 року відповідний статус у країнах ЄС мали 4,33 мільйона громадян України. Це майже на 69 тисяч менше, ніж місяцем раніше. Про це свідчать дані Євростату.

Де залишається найбільше українських біженців

Найбільше українців, як і раніше, проживає в Німеччині – понад 1,27 мільйона осіб, що становить близько 29% від усіх отримувачів тимчасового захисту в ЄС.

Друге місце посідає Польща, де перебуває близько 961 тисячі українців.

Третє – Чехія з майже 380 тисячами осіб.

Німеччині,

Іспанії,

Румунії.

Експерти пояснюють це як внутрішньою міграцією між країнами ЄС, так і оновленням реєстраційних даних.

Де українців стає менше

При цьому найбільше скорочення кількості українців відбулося в Італії – більш ніж на 30 тисяч осіб за місяць. Також помітне зниження зафіксували в Чехії та Фінляндії.

Фахівці зазначають, що скорочення статистики не завжди означає фактичний виїзд українців з країни. Частина змін може бути пов'язана із закінченням терміну дії документів, повторною реєстрацією або переїздом людей до інших країн ЄС.

Що потрібно для повернення українців додому: думка Буданова

Для масового повернення українців з-за кордону держава має забезпечити три ключові умови: завершення бойових дій, гарантії безпеки та економічний розвиток. Про це заявив глава Офісу президента Кирило Буданов під час виступу на Business Wisdom Summit.

За його словами, Україна вже веде активні переговори з міжнародними партнерами щодо розробки механізмів повернення громадян.

Водночас адміністративні зусилля не принесуть результату без реальних змін усередині країни.

"Робота триває... Однак без завершення війни, гарантій безпеки та створення економічної основи про якийсь серйозний результат говорити марно. Бо треба створити умови, щоб люди поверталися", - заявив глава ОП.

Як писав Главред, президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який поступово скасовує спецрежим для українських біженців і переводить їх у єдину систему тимчасового захисту. Нові правила змінюють умови перебування, соціальну підтримку та доступ до послуг, зокрема обмежують виплати та медичну допомогу для дорослих.

Уряд Чехії хоче обмежити надання тимчасового захисту українським біженцям. Цей статус може більше не поширюватися на чоловіків працездатного віку та людей, які прибувають із західних регіонів України.

У партії канцлера Німеччини ХСС пропонують посилити міграційну політику, зокрема щодо українських чоловіків, придатних до служби, яких пропонують відправляти на батьківщину. Відповідні пропозиції викладені в проекті рішення для зимової наради партії в монастирі Зеон.

Ірландський уряд ухвалив рішення автоматично продовжити імміграційні дозволи для українців, які перебувають у країні під тимчасовим захистом. Новий термін дії документів — до 4 березня 2027 року.

