Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Мадяр" розкрив нові деталі удару по Москві - що намагається приховати Кремль

Юрій Берендій
18 травня 2026, 21:28
google news Підпишіться
на нас в Google
"Мадяр" після атаки на Москву заявив про ознаки паніки та інформаційного "блекауту" в Кремлі, наголосивши на вразливості російської системи ППО.
'Мадяр' розкрив нові деталі удару по Москві - що намагається приховати Кремль
Роберт Бровді "Мадяр" розкрив нові деталі удару по Москві / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Кремль приховує наслідки атаки українських дронів на Москву
  • Російська ППО з сотень ракет не змогла захистити столицю РФ
  • Сил безпілотних систем і надалі нарощуватимуть удари вглиб Росії

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним "Мадяр" розповів про нові деталі масованого удару дронами по Москві. За його словами, росіяни намагаються замовчувати наслідки атаки. Про це він написав у дописі в Telegram.

За його словами, у Кремлі триває "інформаційний блекаут" після "ляпасу" українських дронів по Москві 17 травня.

відео дня

"Пельмень, отримавши чистий удар, увімкнув окуня", - зазначив він.

"Мадяр" заявив, що Кремль намагається одночасно підтримувати ілюзію "нормальності" через цензуру в інформаційному просторі та стримувати очікування власного населення щодо так званих "червоних ліній". На його думку, російське керівництво демонструє ознаки слабкості та втрати впевненості.

Командувач Сил безпілотних систем також зазначив, що система протиповітряної оборони Москви, яка зазнала ударів у ніч на неділю, включає понад 100 пускових установок комплексів С-300, С-400 і С-500, а також більш як 50 зенітних гарматно-ракетних комплексів "Панцир-С1/С2".

'Мадяр' розкрив нові деталі удару по Москві - що намагається приховати Кремль
ЗРК "Панцир" С-1 / Інфографіка: Главред

За його словами, йдеться про потенціал одночасного запуску понад 700 зенітних керованих ракет. Однак, це не врятувало російську столицю від ударів дронів.

Допис
Допис "Мадяра" / Скріншот

"Велич імперії закінчується, де починається проста математика системного глибинного ураження. Нарощуватимемо (ймовірно йдеться про удари по Москві, - ред.), хробак має згинути", - резюмує він.

Окремо "Мадяр" подякував підрозділам глибинного ураження Сил безпілотних систем, зокрема 1 окремому центру СБС, батальйону "Кайрос" 414 окремої бригади "Птахи Мадяра", 413 окремому полку СБС "Рейд" та 412 окремій бригаді СБС "Немезис", а також ССО, СБУ, ГУР та іншим підрозділам Сил оборони України, які "відкоркували "Moscow never sleeps"".

Роберт Бровді
Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Яка ціль ударів по Москві - думка експерта

Як писав Главред, українські безпілотники продовжують активно завдавати ударів по російських аеродромах, нафтопереробних заводах та інших військових об’єктах. Водночас, на думку головного редактора Sotnik-TV, журналіста і публіциста Олександра Сотника, для посилення внутрішнього тиску та дестабілізації ситуації в РФ українським спецслужбам варто було б зосередитися також на ударах по Москві.

Сотник вважає, що масштабна атака на російську столицю могла б серйозно налякати населення, яке, за його словами, досі не відчуває наслідків війни безпосередньо на собі.

"Вони (росіяни - ред.) там живуть у теплі, і їх нічого не стосується. А треба, щоб торкнулося, щоб до них прилетіло, щоб у них під ногами задрижала земля, щоб над їхньою головою свистіли ракети... От після цього дуже багато чого зміниться", - сказав він.

Крім того, він звернув увагу на наявність у Москві трьох теплоелектроцентралей, удари по яких, на його думку, могли б призвести до перебоїв з електро- та теплопостачанням у столиці РФ.

Удари по Росії - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, наймасштабніша атака дронів на Москву від початку повномасштабної війни зачепила одразу кілька стратегічних об’єктів у Підмосков’ї, серед яких підприємства оборонної промисловості та нафтова інфраструктура. У РФ заявляли про нібито збиття сотень БпЛА. Водночас у російських регіонах фіксували пожежі та перебої в роботі аеропортів.

У ISW звернули увагу, що провали тилової ППО Росії після ударів по Москві викликали хвилю паніки серед російських військових блогерів та пропагандистів. Аналітики зазначили, що Кремль намагався мінімізувати інформацію про наслідки атак і уникати згадок про ураження оборонних підприємств.

Зазначимо, що після нової хвилі ударів по російській столиці в ЦПД заявили про погіршення ситуації для росіян через атаки дронів на Москву, якщо Кремль не припинить війну проти України. Андрій Коваленко наголосив, що фронт поступово зміщується вглиб території РФ. У Центрі протидії дезінформації також вважають, що російська влада вже не здатна гарантувати безпеку навіть найбільшим містам країни.

Інші новини:

Про персону: хто такий "Мадяр"

Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України).

До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт".

З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Москва новини Москви Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У ЄС обговорюють майбутнє українських біженців: повернуться на батьківщину не багато

У ЄС обговорюють майбутнє українських біженців: повернуться на батьківщину не багато

21:42Аналітика
"Мадяр" розкрив нові деталі удару по Москві - що намагається приховати Кремль

"Мадяр" розкрив нові деталі удару по Москві - що намагається приховати Кремль

21:28Війна
Новий прем'єр Угорщини Мадяр виставив Україні умову для вступу до ЄС - що відомо

Новий прем'єр Угорщини Мадяр виставив Україні умову для вступу до ЄС - що відомо

20:33Світ
Реклама

Популярне

Більше
У Європі заговорили про відмову від пластикових вікон: у чому основна причина

У Європі заговорили про відмову від пластикових вікон: у чому основна причина

Карта Deep State онлайн за 18 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Після 18 травня життя зміниться: хто із знаків зодіаку зітхне з полегшенням

Після 18 травня життя зміниться: хто із знаків зодіаку зітхне з полегшенням

Китайський гороскоп на завтра, 19 травня: Кроликам — оновлення, Собакам — похвала

Китайський гороскоп на завтра, 19 травня: Кроликам — оновлення, Собакам — похвала

Гороскоп на завтра, 19 травня: Дівам - радість, Скорпіонам - неприємність

Гороскоп на завтра, 19 травня: Дівам - радість, Скорпіонам - неприємність

Останні новини

21:41

Що приховував СРСР під Києвом: таємниця Биківнянського лісу

21:30

Точилка не знадобиться: як швидко заточити ніж в домашніх умовахВідео

21:28

"Мадяр" розкрив нові деталі удару по Москві - що намагається приховати Кремль

21:00

Фейковий "співробітник СБУ" виманив у експрем'єра космічну суму: ЗМІ з'ясували подробиці

20:44

Партнер АГТ Горбуненко заявив про ризики "ручного управління" ОПЗ напередодні приватизації

Вовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій ХарківськийВовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій Харківський
20:44

Урожай згниє в землі: яка помилка при посадці гороху є найпоширенішою

20:33

Новий прем'єр Угорщини Мадяр виставив Україні умову для вступу до ЄС - що відомо

20:25

Оптична ілюзія "ламає" мозок: потрібно сказати, якого кольору цятки за 10 секунд

20:15

Названо потенційного нового виконавця ролі Джеймса Бонда

Реклама
20:13

Чому не можна купувати речі до народження дитини: таємниця давнього страху

20:10

США продовжили виняток для Москви: нафту РФ вивели з-під санкцій

19:38

"Добрий ранок" казати не можна - як правильно вітатися українськоюВідео

19:37

Сигнал, який не можна ігнорувати: чому кіт дивиться на господаря і не моргаєВідео

19:10

Ціна питання $18 тис: у Харкові співробітник ТЦК та екс-беркутівець "допомагали" ухилянтам

19:10

Різкі зміни та великі гроші: таролог назвала фаворита червня 2026 рокуВідео

19:10

Термінова поїздка Путіна до КНР: Денисенко розкрив головну мету КремляПогляд

19:02

Світ має відкинути ілюзії та уважно прислухатися до оцінок Буданова, - американський експерт

19:01

У Раді назвали головну перешкоду на шляху вступу України до Євросоюзу

18:58

Хто може стати спецпредставником ЄС на переговорах з Росією - ЗМІ назвали прізвища

18:46

Врожай огірків буде рясним і здоровим: що достатньо покласти в лунку при посадці

Реклама
18:35

Багато хто пере одяг неправильно: скільки разів можна носити речі перед праннямВідео

18:28

Гроші зникнуть з карток: у Мінекономіки назвали дату, коли заберуть кешбек

18:17

Тимур Мірошниченко розповів, скільки заробив за коментування "Євробачення"

18:06

В Україні знайшли загадковий храм якому тисячі років: де саме і що там відкрилиВідео

17:37

Українці зберігають єдність у надскладних ситуаціях, - Андрій Юсов

17:31

Ніякий не "майський жук": комаха має більш лаконічну українську назву

17:12

"Окупанти "привітали" нас": Камалія показала наслідки прильотуВідео

17:08

Вручення повісток по-новому: відомі деталі реформи мобілізації в Україні, що змінитьсяВідео

17:08

У Києві різко підвищать тарифи на проїзд: скільки коштуватиме поїздка в транспорті

16:59

Від спеки до гроз і сильного вітру: погода в Україні різко змінюватиметься

16:57

Чи обов'язково вдягати хустку до церкви: священник розставив крапки над "і"Відео

16:25

Як звузити джинси в талії за декілька секунд: голка та нитка не знадоблятьсяВідео

16:25

Долар за крок до рекорду, євро дорожчає: курс валют на 19 травня

16:22

Чому 19 травня не можна стригти волосся: яке церковне свято

16:11

Як правильно обрізати тую, щоб вона не лисіла - головні правила та помилкиВідео

15:52

Чому через найдовшу річку світу не збудували жодного мосту: справжня причина здивує

15:51

Окупантів вибили з позицій: бійці ГУР просунулися в Запорізькій областіВідео

15:41

Кришки засяють як нові: допоможе простий спосіб із того, що є вдома

15:17

Путін опинився перед важким вибором через війну: у розвідці розкрили проблему Кремля

14:56

Галкін зворушив мережу вчинком для Пугачової: "Разом до кінця"Відео

Реклама
14:39

Жінка втратила 119 тисяч гривень після телефонної розмови – що сталося

14:29

Головки виростуть розміром із кулак: чим підживити часник, щоб він не жовтівВідео

14:29

Попри війну, в Київ гелікоптером доставили серце для порятунку юнака з РівненщиниФото

14:17

"Ми повернулися": Потап і Настя зробили гучну заяву та обурили українцівВідео

14:05

Сили оборони уразили низку "жирних" цілей в тилу ворога: у Генштабі розрили деталі

13:49

Наслідки можуть бути фатальними: які речі варто негайно прибрати з автоВідео

13:35

Банда підлітків нападає на людей та грабує магазини в Житомирі: поліція встановила осібВідео

13:25

В Україні різко впали ціни на популярні овочі: що подешевшало найбільше за тиждень

13:21

Будуть гірчити й хворіти: чого не можна робити після висадки огірківВідео

13:03

"Такого наговорив": Полякова публічно звинуватила Вадіка у розладі з Єфросиніною

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини Дніпра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти