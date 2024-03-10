"Це усі знають, але бояться сказати": Кулеба про ідею Макрона щодо військ Заходу в Україні

Така заява Макрона – це те, що всі знають, але бояться сказати. Він просто перший, хто почав відкрито говорити про те, що має розуміти уся Європа, каже Кулеба.

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Кулеба відреагував на ідею Макрона щодо військ Заходу в Україні/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Заява президента Франції Еммануеля Макрона про можливість розміщення західних військ в Україні не стала несподіванкою для нашої держави. Насправді такий меседж від Макрона – це те, що всі знають, але бояться сказати.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю ELTA, яке цитує Delfi. Глава МЗС України наголошує, що дискусія, викликана ідеєю Макрона, заощадить час Європі.

"Чи стало це повідомлення президента Макрона для нас несподіванкою? Ні. Складається враження, що Париж – перша європейська столиця, яка публічно визнає очевидне. Інші столиці занепокоєні та невдоволені цим фактом. Це теж очевидно. Але дискусія, спровокована цим повідомленням з Парижа, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше. Не лише для України, а й для Європи", – зазначив Кулеба. відео дня

Міністр закордонних справ України наголосив, що у багатьох країнах Європи досі немає розуміння, що допомога Україні є не благодійністю, а порятунком життів власних громадян. Також допомога Україні економить Європі кошти, адже якби не наша держава, європейським країнам довелося б використовувати дуже багато коштів на захист від країни-агресорки Росії.

"Цей меседж від Макрона – це те, що всі знають, але бояться сказати. Він просто перший, хто почав відкрито говорити про те, що, на мою думку, має розуміти кожна розумна людина в Європі. Якщо Росію не зупинити в Україні, буде війна в Європі", – наголосив Кулеба.

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Заява Макрона про західні війська в Україні

Раніше повідомлялося, що Макрон висловився щодо відправки військ союзників в Україну. Коментуючи свій виступ на зустрічі з представниками понад двадцяти держав у Парижі з тезою про можливість відправки військ союзників в Україну, президент Франції акцентував увагу на тому, що "ніщо не можна виключати".

Також пізніше Макрон закликав союзників не бути "боягузами" щодо війни в Україні. Президент Франції Еммануель Макрон під час поїздки до Праги у вівторок, 5 березня, заявив, що союзникам України настав час активізувати свої дії, підкресливши, що зараз не час проявляти боягузтво.

Після цього Макрон назвав умову введення військ. Відправлення західних військ в Україну буде можливе, якщо російські окупанти прорвуться в бік Києва або Одеси.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував імовірність розміщення в Україні військ союзників. За його словами, дискусія щодо потенційного розміщення в майбутньому західних військ в Україні свідчить про те, що консервативна Європа усвідомлює ризики війни за умови перемоги у війні диктатора Володимира Путіна.

Пізніше Польща підтримала ідею Макрона про війська в Україні. Коаліцію західних військ цілком можна розмістити в Україні, такі випадки вже були, заявив очільник польського МЗС Радослав Сікорський.

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