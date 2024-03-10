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"Це усі знають, але бояться сказати": Кулеба про ідею Макрона щодо військ Заходу в Україні

Альона Вороніна
10 березня 2024, 11:48
Така заява Макрона – це те, що всі знають, але бояться сказати. Він просто перший, хто почав відкрито говорити про те, що має розуміти уся Європа, каже Кулеба.
Дмитрий Кулеба, Еммануель Макрон
Кулеба відреагував на ідею Макрона щодо військ Заходу в Україні/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Заява президента Франції Еммануеля Макрона про можливість розміщення західних військ в Україні не стала несподіванкою для нашої держави. Насправді такий меседж від Макрона – це те, що всі знають, але бояться сказати.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю ELTA, яке цитує Delfi. Глава МЗС України наголошує, що дискусія, викликана ідеєю Макрона, заощадить час Європі.

"Чи стало це повідомлення президента Макрона для нас несподіванкою? Ні. Складається враження, що Париж – перша європейська столиця, яка публічно визнає очевидне. Інші столиці занепокоєні та невдоволені цим фактом. Це теж очевидно. Але дискусія, спровокована цим повідомленням з Парижа, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше. Не лише для України, а й для Європи", – зазначив Кулеба.

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Міністр закордонних справ України наголосив, що у багатьох країнах Європи досі немає розуміння, що допомога Україні є не благодійністю, а порятунком життів власних громадян. Також допомога Україні економить Європі кошти, адже якби не наша держава, європейським країнам довелося б використовувати дуже багато коштів на захист від країни-агресорки Росії.

"Цей меседж від Макрона – це те, що всі знають, але бояться сказати. Він просто перший, хто почав відкрито говорити про те, що, на мою думку, має розуміти кожна розумна людина в Європі. Якщо Росію не зупинити в Україні, буде війна в Європі", – наголосив Кулеба.

Відправка військ союзників до України - історія питання

Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP.

Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Заява Макрона про західні війська в Україні

Раніше повідомлялося, що Макрон висловився щодо відправки військ союзників в Україну. Коментуючи свій виступ на зустрічі з представниками понад двадцяти держав у Парижі з тезою про можливість відправки військ союзників в Україну, президент Франції акцентував увагу на тому, що "ніщо не можна виключати".

Також пізніше Макрон закликав союзників не бути "боягузами" щодо війни в Україні. Президент Франції Еммануель Макрон під час поїздки до Праги у вівторок, 5 березня, заявив, що союзникам України настав час активізувати свої дії, підкресливши, що зараз не час проявляти боягузтво.

Після цього Макрон назвав умову введення військ. Відправлення західних військ в Україну буде можливе, якщо російські окупанти прорвуться в бік Києва або Одеси.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував імовірність розміщення в Україні військ союзників. За його словами, дискусія щодо потенційного розміщення в майбутньому західних військ в Україні свідчить про те, що консервативна Європа усвідомлює ризики війни за умови перемоги у війні диктатора Володимира Путіна.

Пізніше Польща підтримала ідею Макрона про війська в Україні. Коаліцію західних військ цілком можна розмістити в Україні, такі випадки вже були, заявив очільник польського МЗС Радослав Сікорський.

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війна в Україні вторгнення Росії Дмитро Кулеба
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