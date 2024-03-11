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Макрон несе нісенітницю, війська НАТО не приїдуть в Україну - Жданов

Ангеліна Підвисоцька
11 березня 2024, 18:52
Полковник запасу ЗСУ пояснив, що Макрон не відправить війська, тому що ніхто не дасть їм гарантії безпеки в країні, що воює.
Жданов, Макрон
Жданов назвав нереальною появу військових НАТО в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Главред

В Україні не з'являться війська НАТО, а заява президента Франції Еммануеля Макрона - "дурниці". Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"Поява військ НАТО в Україні неможлива. Заява Макрона - дурниці, причому незрозуміло, які політичні преференції хотів отримати від своєї подібної риторики. Він уже дав задній хід своїм словам і сказав, що ніяких військ нікуди відправляти не буде. Мабуть, у Генштабі Франції йому все-таки все пояснили", - каже Жданов.

Він додав, що навіть якщо Франція захоче відправити війська як миротворчу місію, то зробити це буде можливо лише за обопільною згодою сторін конфлікту. Жданов також акцентує на тому, що ніхто не зможе дати гарантії безпеки французьким військам в Україні.

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"Уявіть, що скаже Путін: та йдіть ви всі лісом, я буду стріляти, куди стріляю. Наприклад, після цього якийсь французький солдат потрапить під вогонь російських артилерії, авіації та ракет. І що тоді, Франція це проковтне? А ми ж розуміємо, що це буде приниженням Парижа. І якщо вбивство цивільної людини може розглядатися в дипломатичному контексті, то вбивство військового - це напад на країну. Тому, я вважаю, що це абсолютно непродумана ініціатива", - пояснив Жданов.

Полковник вважає, що війська НАТО можуть опинитися в Україні лише в разі катастрофи, внаслідок якої повалиться фронт, а російські окупанти зайдуть углиб країни і почнуть жорстоко вбивати українців.

"Як було в Югославії, куди були введені іноземні війська, щоб не було геноциду місцевого населення. Причому в Югославії західні сили все одно зазнавали нападів другої сторони конфлікту", - додав Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Імовірність відправки військ союзників в Україну

Раніше повідомлялося про те, що Франція збільшує контингент своїх військ біля України. У рамках маневрів Альянсу навесні 2025 року Франція збільшить контингент своїх військ у Румунії до 4 тисяч солдатів і 50 танків. Додатково в країну перекинуть ще 37 танків Leclerc.

Як повідомлялося, під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Зі свого боку глава МЗС Франції Стефан Сежурное зазначив, що війська західних країн, які теоретично можуть бути відправлені в Україну за пропозицією президента Макрона, не будуть залучені до бойових дій.

Коментуючи слова Макрона, Зеленський відповів, що "будь-які ініціативи світових лідерів, які спрямовані на посилення України для відбиття військової агресії Росії, є позитивними для всього світу".

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війна в Україні НАТО вторгнення Росії Олег Жданов Еммануель Макрон
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